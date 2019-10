Programma: GA Eagles op zondag, Quick'20 weer op zaterdag en eredivisie volleybal van start

Het is weer een interlandweek en dus is er komend weekend geen voetbal in de eredivisie. Wat er wel allemaal op het programma staat, is hieronder te lezen.

Betaald voetbal

Dus geen voetbal in de eredivisie, maar wel in de Keuken Kampioen Divisie. Go Ahead Eagles speelt zondagmiddag op bezoek bij Almere City FC. In de 2e divisie speelt HHC Hardenberg op eigen veld de topper tegen Rijnsburgse Boys.

Amateurvoetbal

In de 3e divisie speelt Excelsior'31 zaterdag bij GOES. Het duel zou om 18.00 uur gespeeld worden, maar is vervroegd naar 15.00 uur. Op zondag gaat koploper HSC'21 op bezoek bij Blauw Geel'38, de nummer vijf.

In de zaterdaghoofdklasse speelt Genemuiden thuis tegen koploper SDC Putten, Staphorst ontvangt NSC Nijkerk, Berkum gaat naar hekkensluiter De Dijk en DETO speelt bij Flevo Boys. Quick'20 speelt opnieuw op zaterdag in de zondaghoofdklasse. Het krijgt dan Alphense Boys op bezoek.

Vrouwenvoetbal

De dames van Oranje komen vanavond nog in actie tegen Rusland en vrijdag gaat de eredivisie verder met speelronde zes. Daarin gaat FC Twente die avond op bezoek bij Heerenveen en zondag ontvangt PEC Zwolle Excelsior.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers spelen zondag de vierde wedstrijd van het seizoen. Het nog ongeslagen Donar is dan de tegenstander in Zwolle. Landstede leed afgelopen zaterdag de eerste nederlaag van het seizoen tegen Leiden. De dames van Jolly Jumpers ontvangen zaterdagavond Grasshoppers.

Handbal

De handbalsters van Borhave en DETO staan voor speelronde vijf in de eredivisie. De Bornse ploeg gaat bij hekkensluiter SEW op zoek naar de derde zege en DSVD bij Voorwaarts naar de eerste overwinning.

Volleybal

Komend weekend gaat de eredivisie van start. Bij de mannen is Overijssel niet meer vertegenwoordigd, bij de vrouwen wel. Vier ploegen doen er opnieuw mee op het hoogste niveau. Er staat zondag direct een derby op het programma. Apollo 8 ontvangt Eurosped. De overige twee komen zaterdag in actie. Regio Zwolle Volleybal speelt thuis tegen Talentteam Papendal en Set-Up'65 ontvangt FAST.

Waterpolo

Voor de mannen van Het Ravijn begint komend weekend het bekertoernooi. ZVL is in de eerste ronde in een best-of-2 de tegenstander. Zaterdag speelt Het Ravijn thuis, zondag uit. Bij de vrouwen staat competitieronde twee op de rol. Koploper Het Ravijn ontvangt Polar Bears en Swol 1894 gaat op bezoek bij PSV.