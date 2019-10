Amper boetes minderjarigen met alcohol in Overijssel: Enschede schroeft controles op

Zo'n 84 jongeren in Overijssel kregen vorig jaar een boete voor het kopen van alcohol. Niet heel veel, als je bedenkt dat het voor jongeren nog heel makkelijk is om alcohol te kopen in horecazaken: bij acht op de tien pogingen lukt het, zo blijkt uit onderzoek. In Enschede heeft de gemeente aangekondigd de controles op de verkoop aan minderjarigen op te schroeven.

Niet alleen de jongere zelf riskeert een boete bij het kopen of nuttigen van alcohol, horecazaken kunnen ook flink de klos zijn. Zij krijgen een boete van 1360 euro, die kan oplopen tot vijfduizend euro. De boete voor de jongere ligt een stuk lager, het kost ze maximaal negentig euro als ze in bezit zijn van alcohol. Sinds de verhoging van de leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol, is het aantal boetes wel toegenomen.

Extra handhavers

Omdat het zo makkelijk is om in een horecazaak in Enschede alcohol te kopen, heeft de gemeente de afgelopen maanden extra handhavers aangesteld. Daardoor kon gestart worden met extra handhavingsactiviteiten en zijn de eerste boetes uitgeschreven omdat er niet gevraagd werd om identificatie.

Uit de cijfers van het CJIB blijkt dat er in Overijssel maar liefst tien gemeenten zijn waar geen enkele minderjarige vorig jaar een boete heeft ontvangen. Het is niet duidelijk of dat betekent dat de jongeren in die gemeenten zich aan de regels houden, of dat er in de desbetreffende gemeente niet of nauwelijks wordt gecontroleerd. Het laatste lijkt het meest logische, aangezien staatssecretaris Blokhuis eerder dit jaar al gemeenten heeft aangespoord om meer te controleren. De meeste boetes werd uitgedeeld in Deventer: 44 jongeren kregen daar een boete in 2018.

Zoveel boetes werden er in jouw gemeente uitgeschreven: