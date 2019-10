Gramsbergen inventariseert tijdens wandeling panden met historische waarde

Op verzoek van de gemeenteraad komt er een overzicht van huizen of plekken die historisch, architectonisch en stedenbouwkundig belangrijk zijn voor de dorpen en steden in de gemeente. Voor de zomer riep Hardenberg inwoners op om zelf ideeën aan te dragen, los van de bekende gemeentelijke monumenten. Aanleiding was een discussie over de sloop van een oude Joodse slagerij. Dat riep zoveel weerstand op dat nu een aparte lijst komt, speciaal voor dit soort situaties.

Inventarisatie, daarna keuzes

De panden worden langs een soort meetlat gelegd. Om op de lijst karakteristieke panden te komen moeten ze aan drie criteria voldoen. Ze moeten stedenbouwkundig van belang zijn door bijvoorbeeld de ligging, een bijzondere architectuur hebben en een historisch belang. Door de vroegere functie van het pand, de bewoners of andere bijzonderheden.

Mascha van Damme van Het Oversticht legt uit waarom de hulp van historische verenigingen zo belangrijk is. "Wij kennen vaak wel de buitenkant van een pand, maar de bijzondere verhalen kennen wij niet. En juist die zijn historisch gezien belangrijk voor een dorp of stad. Daarom is de hulp van inwoners zo belangrijk. Het is ook heel erg leuk om al die verhalen te horen."

De panden krijgen eigenlijk een aantal sterren, punten, toebedeeld. Het ene pand scoort hoog op architectuur, het ander op cultuurhistorie. De panden met de meeste sterren komen op de lijst.

Op de lijst en dan?

Wethouder Kan ten Kate wandelde vanmiddag ook mee in Gramsbergen. "Ik vind dit echt heel erg leuk. Uiteraard kennen we Gramsbergen als een kern met beschermd stadsgezicht, maar nu hoor je ook de verhalen van de mensen erbij. Dat maakt het zo bijzonder en nuttig."

Of de panden die op de lijst staan straks beperkingen krijgen of dat strengere regels voor verbouwingen gaan gelden, zoals bij monumenten, kan de wethouder niet zeggen. "De gemeenteraad vroeg ons als bestuur om zo'n lijst, dat gaan we doen. We gaan te zijner tijd de lijst voorleggen aan de raad. Of er dan ook tot op de komma strenge regels aan verbonden zijn, dat durf ik niet te zeggen. Belangrijkste is nu de inventarisatie."