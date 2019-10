Sportcentrum De Scheg in Deventer al bezig met aanleg ijsbaan

Komende zaterdag gaat ie weer open: de ijsbaan in sportcentrum De Scheg in Deventer. Maar de schaatsliefhebbers moeten nog even geduld hebben, want deze week wordt er eerst nog met geduld en precisie gewerkt aan de perfecte ijsvloer. Doe moet per slot van rekening een hele winter mee.

IJsmeester Tony Horstman is er duidelijk over: het maken van een kwalitatief goede ijsvloer vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en een lange aanloop.

Oppassen voor scheuren in het beton

Vorige week donderdag werd begonnen met het afkoelen van de betonnen ondervloer van de 400 meter-baan en het middenterrein. Horstman: "Die had toen nog een temperatuur van 15 graden. De afkoeling langzaam gebeuren, want bij sneller dan één graad per uur lopen we het risico op scheuren in het beton. Vrijdag was het onder nul en dan kun je pas beginnen met het proces van opvriezen."

Dat gebeurt in eerste instantie met glycol, waarmee de temperatuur verder naar beneden wordt gebracht.

'Lucht in het ijs wil je niet'

Vanochtend was het zeven graden onder nul en stond er overal rijp op de baan. Teken van een ijsbaan in wording. "Maar", stelt Horstman, "Die rijp moet er eerst weer af, omdat je anders luchtvorming krijgt in je ijsvloer en dat wil je niet."

De rijp gaat er af met warm water. Vervolgens wordt een ijsvloer opgebouwd met hele dunne laagjes water, millimeter voor millimeter Dat opspuiten van water duurt dagen voordat een dikte is bereikt van 2,5 centimeter. Dan kunnen de ijsmachines er op en gaat het vervolgens snel met het prepareren van een ijsbaan die een heel schaatsseizoen aan kan.

'Vorig jaar was het 26 graden buiten'

Afhankelijk van de buitentemperatuur draaien de compressoren op volle of halve kracht. "Vorig jaar was het rond deze tijd 26 graden buiten en moest er maximaal gevroren worden", haalt de Deventer ijsmeester in herinnering.

Maar wat zo mooi is bij het proces van ijs maken in het Deventer sportcentrum.... De warmte die vrijkomt uit de koelmachines wordt gebruikt voor het verwarmen van het zwembad naast de ijsbaan. Dus kan er in De Scheg niet alleen een hele winter worden geschaatst op koud ijs, maar ook gezwommen in warm water op basis van dezelfde energievoorziening.