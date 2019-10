Deventer moet snel einde maken aan wonen op bedrijventerrein Bergweide

Deventer gaat niet langer toestaan dat er sprake is van woonsituaties op bedrijventerrein Bergweide. De gemeente neemt een jaar de tijd om hiertegen handhavend op te treden. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State, die het jarenlange getouwtrek tussen de gemeente en ondernemer Hans Meibergen zat is.

Deventer heeft geen andere keus dan een handhavingstraject in te gaan, bevestigt gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman. "We gaan met de betrokken bewoners in gesprek en zullen hen voorleggen dat ze binnen een jaar naar een andere woonruimte moeten."

Wonen en bedrijfsactiviteiten kunnen botsen

Wonen op een bedrijventerrein is geen beleid dat de gemeente Deventer voorstaat. "Waar gewerkt wordt kunnen lawaai, trillingen, stank en andere vormen van overlast ontstaan. Dat is op een bedrijventerrein toegestaan en mag geen probleem zijn voor de omgeving. Tenzij er ook wordt gewoond op een bedrijventerrein en bewoners zich verzetten tegen de overlast. Dan krijg je een situatie die ongewenst is."

Toch gedoogt de gemeente Deventer al jarenlang dat voormalige bedrijfswoningen worden bewoond door bewoners die geen binding (meer) hebben met een bedrijfsvestiging. Volgens Stuurman gaat het om woonsituaties die na bedrijfsbeëindiging zijn ontstaan, maar geen hinder geven voor andere bedrijfsactiviteiten in de omgeving.

Gelijke regelgeving voor hele bedrijventerrein

De rechter stelt nu dat de gemeente Deventer één lijn moet trekken voor het gehele bedrijventerrein. Eerder werd ondernemer Hans Meibergen door de gemeente gedwongen een einde te maken aan de bewoning van zijn bedrijfspand. Hij had meerdere appartementen boven zijn muziekzaak aan de Kamperstraat verhuurd en dat mocht niet. Het pand van Meibergen werd vervolgens door de gemeente ontruimd en de bewoners van de appartementen moesten weg.

Meibergen verweerde zich bij de rechter dat de gemeente Deventer niet ingreep bij andere illegale woonsituaties op het bedrijventerrein. Hij eiste om een gelijke behandeling. De rechter stelt Meibergen in het gelijk en dwingt de gemeente om handhavend op te treden tegen drie andere gevallen van wonen in voormalige bedrijfswoningen.

Mogelijk toch een gedoogbeleid

"Deze bewoners krijgen een jaar de tijd om een andere woning te regelen. Daarna gaan we handhavend optreden", bevestigt Stuurman het pad dat de gemeente in deze kwestie gaat bewandelen. Om te voorkomen dat het zover komt dat tot eden ontruiming moet worden overgegaan wil de gemeente ook de juridische gevolgen van een gedoogbeleid onderzoeken.

"We willen uitzoeken of het mogelijk is dat we toch gedogen en daarmee de bewoners tegemoet komen als het niet anders kan. Maar alleen als we zeker weten dat het geen consequenties heeft voor toekomstige bedrijfsactiviteiten. Het mag niet zo zijn dat de verkoop van bedrijfsvestigingen wordt belemmerd omdat er sprake is van bewoning. Het kan ook reden zijn voor nieuwe bedrijven om zich hier niet te vestigen omdat ze problemen met woonsituaties vrezen. Dat willen we voorkomen en dat moet in de regelgeving goed dichtgetimmerd worden."