Spreekuur over sluiting spoedpost Oldenzaal: huisartsen in gesprek met patiënten

Huisartsen in Noordoost Twente houden vandaag een bijzonder spreekuur. Zij gaan in gesprek met mensen die zich zorgen maken over de mogelijke sluiting van de spoedpost huisartsen Twente in Oldenzaal.

Door een tekort aan huisartsen en triagisten is het lastig om de post open te houden. "Er zijn veel zorgen", zegt Luc de Vries, medisch directeur van de spoedpost Twente.





Er zijn veel alternatieven bekeken, zegt De Vries. "We zijn ook geadviseerd door mensen die dit al eerder hebben meegemaakt in andere plattelandsgebieden. Eigenlijk hebben we in alle overleggen met wethouders en ook de politiek geen oplossingen gehoord."

Sluiting van de post in Oldenzaal is volgens De Vries noodzakelijk. "Om de spoedzorg voor mensen in de nacht, avond en weekenden die iets urgents hebben te kunnen waarborgen in het gebied. En dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar er is een tekort aan huisartsen en triagisten." Een triagist is iemand die de telefoon aanneemt in de spoedzorg en de mensen op de juiste manier doorverwijst naar de juiste zorg.



Tekort

Op een 'gewone' avonddienst op de huisartsenpost in Hengelo zijn er twee dokters in de avond tot 23 uur. Dan is er een uurtje overlap en in de nacht is er een dokter. "Dus je hebt veel dokters nodig om zo'n dienst te vullen. En in het weekend draaien we met nog meer dokters die spreekuren."

Die diensten zijn moeilijk in te vullen met de huisartsen die er in het gebied zijn. "We zien in het gebied, maar dat geldt ook voor Hengelo en Enschede, eigenlijk het platteland in Nederland, dat er een tekort aan huisartsen is en dat dit steeds verder toeneemt. Dat betekent dat huisartsen die er nog zijn en praktijk houden alle nachten en weekenden moeten invullen. Dat wordt steeds moeizamer. De belasting van die dokters in hun praktijk neemt daarmee toe", legt De Vries uit.



Iets verder rijden

De Vries is zelf huisarts in Diepenheim. Patiënten uit zijn praktijk gaan nu al naar de huisartsenpost in Hengelo. "Dat is 25 tot 30 minuten rijden. Dat gebeurt op heel veel plaatsen in Nederland." De landelijke norm is dat een huisartsenpost in een half uur te bereiken moet zijn. Met de sluiting van de spoedpost in Oldenzaal, komt dat volgens de huisartsen niet in gevaar.





Wat volgens De Vries belangrijk is, is praten over wat spoedzorg precies inhoudt. "Spoedzorg is zorg die niet uit te stellen is tot de volgende dag. En die zorg kunnen wij beter organiseren vanuit de spoedpost in Hengelo of Enschede. Wat ik wil benadrukken: als mensen te ziek zijn om naar de spoedpost te komen, dan is er een dokter met een spoedauto naar die mensen toekomt. Het is niet zo dat we de zorg uit het gebied terugtrekken. We concentreren ons alleen op de werkelijke spoedzorg en die mensen moeten misschien net iets langer rijden."



Sluiting

Donderdag komen de huisartsen bij elkaar om te stemmen over het voorstel om de spoedpost te sluiten. Als de huisartsen instemmen, gaat de post vanaf 2020 dicht.