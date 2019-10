Zwijnenstal: een familievoorstelling over macht, recht en onrecht

Het lijkt heftige materie voor 8-jarigen, maar hoofdrolspeelster Ilse Warringa ziet dat anders: "Kinderen zullen nooit na een voorstelling zeggen 'ik begreep het niet', het zijn altijd docenten en ouders die zeggen 'het is te moeilijk'."

Kinderen hebben volgens regisseur Marije Gubbels juist wél door dat er iets niet klopt. "Het machtswellustige varken Admiraal gaat op een gegeven moment maatregelen treffen die nadelig zijn voor de anderen en heel fijn voor hem. Hij zet dan de andere dieren aan het werk. En bij de eerste try-out waren er een paar kinderen die riepen 'doe het dan zelf!'."

Actueel

Warringa en acteur Rop Verheijen spelen de rol van varkens Hagel en Admiraal. "Een groep dieren begint heel democratisch waarbij iedereen gelijk is en niemand de baas is. En in dit geval zijn het de varkens die zichzelf toch slimmer gaan voelen dan de andere dieren."

Verheijen vergelijkt het stuk met de actualiteit. "De figuur van Admiraal die ik speel zou je ook op een Donald Trump, Boris Johnson of welke machtige man dan ook kunnen plakken."

De familievoorstelling Zwijnenstal (Foto: Sanne Peper)

Maar het gaat volgens Flora Verbrugge, artistiek directeur van Theater Sonnevanck, niet alleen over hoe de wereld op dit moment in elkaar zit. "Het gaat ook heel erg over macht op het schoolplein. Wat moet je doen als iemand de baas speelt? Hoe kun je je daar tegen verzetten en wat zijn de gevaren daarvan? Dat is eigenlijk de thematiek van het stuk."

Zwijnenstal is een coproductie van Theater Sonnevanck en de Nederlandse Reisopera. De familievoorstelling is tot en met 30 november te zien in verschillende Nederlandse theaters.