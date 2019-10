FvD Overijssel over stikstof: is provinciehuis meer dan zielloos uitvoeringskantoor van Den Haag?

Forum voor Democratie wil van het provinciebestuur weten of het in staat is om snel de gevolgen van de stikstofcrisis te beperken. "In plaats van slaafs de adviezen van de Commissie Remkes op te volgen, kan een snelle uitweg uit de stikstofimpasse worden gevonden door dezelfde werkwijze te volgen als onder meer Duitsland en België", stelt fractievoorzitter Johan Almekinders.

"Voor een provincie die grenst aan Duitsland is het onverteerbaar dat vlak over de grens met dezelfde EU-regels mogelijk is wat bij ons tot

onoverkomelijke problemen leidt."

Andere oplossing

Daarom wil Forum voor Democratie van het provinciebestuur weten of Gedeputeerde Staten gebaat is bij een motie die de twaalf provinciebesturen opdraagt om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor de stikstofcrisis. En die oplossing is wat FvD betreft een andere oplossing dan de Commissie Remkes en de regering in gedachten hebben.

FvD pleit voor een praktische oplossing in plaats van boeren, autorijders, bedrijven en bouwers te dwingen tot maatregelen die in andere EU-lidstaten niet bestaan.

Zielloos uitvoeringskantoor

"Wat FVD betreft, stelt de provincie alles in het werk om bij te dragen aan een nuchtere aanpak die duidelijk maakt dat het provinciehuis in Zwolle meer is dan een zielloos uitvoeringskantoor van Den Haag."