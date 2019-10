Bevrijdingsdag 2020: wakker worden in Twente met klokgelui

Uitslapen is er waarschijnlijk niet bij op 5 mei volgend jaar. In alle Twentse gemeenten luiden 's ochtends om acht uur de kerkklokken om 75 jaar vrijheid te vieren. Het is een van de gezamenlijke initiatieven in Twente tijdens het lustrumjaar.

De motor achter het initiatief is Frank Waanders uit Borne. Hij was al betrokken bij de festiviteiten in zijn eigen gemeente en vond het jammer dat elke gemeente op eigen houtje bezig is.

Aankondigen bevrijding

"Het luiden van de klokken gebeurde ook op 5 mei 1945", vertelt Waanders. "Toen werd de capitulatie in Wageningen getekend. Nederland was vrij, maar iedereen wist de avond ervoor al dat dit zou gaan gebeuren. Dus 's ochtends hoorde je de klokken overal om de bevrijding aan te kondigen. Nou ja, als er nog klokken in de kerktoren hingen, want veel was tijdens de oorlog geroofd door de Duitsers."

Alleen de gemeente Enschede heeft de traditie in stand gehouden. "Elders in Twente hoor je de klokken niet meer op 5 mei en dat is jammer." Waanders wil de traditie daarom nieuw leven inblazen en denkt inmiddels voldoende vrijwilligers op de been te hebben om alle klokken in Twente te laten klinken.

Kaarsjes

Waanders heeft inmiddels ook de handen op elkaar gekregen voor een ander plan. "Hoe mooi zou het zijn om 's avonds op 4 mei op tientallen plekken in Twente kaarsjes aan te steken om verzetsstrijders en militairen te herdenken? Dat moeten dan plekken zijn waar die mensen om het leven kwamen, voor onze vrijheid."

Volgens Waanders is er veel enthousiasme voor het idee. "Het kan maar zo dat straks op 250 plekken kaarsjes branden. Wat een prachtig gezicht en eerbetoon zou dat zijn."

Meer initiatieven

Waanders is blij dat hij een gezamenlijk overleg in Twente over het lustrumjaar tot stand heeft gebracht. "Je moet zo'n lustrumjaar juist samen vieren. Bovendien hoeft iedereen het wiel dan ook niet zelf uit te vinden", vertelt hij. Waanders hoopt binnenkort nog meer initiatieven te kunnen presenteren.