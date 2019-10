Nieuw LHBT-beleid in Zwolle; meer en betere voorlichting op basisscholen

Tientallen jaren geleden werd er al veel over gesproken en nog steeds is de acceptatie van de LHBT-gemeenschap een agendapunt van de Zwolse gemeenteraad. Zwolle werkt aan een nieuw LHBT-beleid. Vast staat is dat voorlichting op basisscholen een nog belangrijker punt gaat worden.

Meerdere organisaties die opkomen voor de belangen van mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, waren maandagavond door de Zwolse raad uitgenodigd om te komen spreken. Aan de orde kwamen zaken als discriminatie en geweld. Grote en ernstige incidenten zijn er in Zwolle niet, maar discriminatie van LHBT-ers komt volgens de organisaties nog steeds voor. Veel incidenten worden uit angst of schaamte niet gemeld.



Doodsbedreiging

Voorzitter Harry Siebring van COC Zwolle vertelde dat een vrijwilliger van het café en zijn man onlangs op de stoep bij de bioscoop met de dood zijn bedreigd door een man die in een bedrijfsbus reed. Ook in de periode rond Zwolle Pride zijn er op straat meerdere incidenten geweest waarbij homo's en lesbiennes werden uitgescholden.

Henny Willems, klachtenbehandelaar bij Artikel 1 Overijssel, benadrukte dat er op scholen onvoldoende aandacht is voor waarden en normen. Vooral jongeren gebruiken het woord 'homo' als scheldwoord. Ze hebben daarbij vaak een stereotype beeld in hun hoofd van halfblote mensen die dansen op de boten van de Canal Parade in Amsterdam. Ze beseffen bij het uitschelden niet dat ze daarmee een buurman, een klasgenoot of een collega kunnen beledigen, omdat je het aan de buitenkant vaak niet kan zien. Daarom is volgens Willems voorlichting op scholen over seksuele diversiteit erg belangrijk.



Taboe in de kerk

Seksuele diversiteit is ook binnen kerkgemeenschappen nog steeds een ingewikkeld punt en zelfs vaak een taboe. Dat benadrukt Marisca van Beusichem, zij is stadspastor in Zwolle. Ze praat geregeld met mensen over hun geaardheid en hoe de gelovigen dit als een zonde ervaren. Marisca legde aan de gemeenteraad uit dat het pas een zonde is 'wanneer je tegen de liefde van God ingaat'.

Eric van Rosmalen is medewerker bij WIJZ in Zwolle en werkt aan een een expositie over 'roze ouderen'. Het zijn portretten van oudere LHBT-ers die over hun geaardheid vertellen. Deze is vanaf eind november te zien bij De Terp in Zwolle en gaat later nog naar andere verzorgingshuizen en overheidsinstellingen. Het was volgens Rosmalen nog een flinke klus om de expositie af te krijgen, omdat het moeilijk was om oudere LHBT-ers te vinden.



Niet op alle scholen welkom

Vera Doorten sprak als adviseur seksuele gezondheid van de GGD. In haar functie geeft ze onder meer voorlichting op basisscholen. Bij de meeste scholen in Zwolle is zij welkom, maar toch niet overal. Er zijn scholen die voorwaarden stellen over wat ze zeker niet mag vertellen. Ook zijn er scholen die haar niet toelaten.



Wethouder Klaas Sloots reageerde daarop en zegde toe dat er in het nieuwe beleid nog meer aandacht zal zijn voor voorlichting op scholen dan dat er nu al is.



Islamitische gemeenschap vergeten

De partij Swollwacht kwam als enige met kritiek. Waarom was er maandagavond in de raadszaal geen vertegenwoordiging vanuit de islamitische gemeenschap? Waarom is er bijvoorbeeld geen Iman uitgenodigd?



De beleidsmakers van de gemeente trokken het boetekleed aan. Daar hadden ze simpelweg niet aan gedacht. Ze proberen alsnog gesprekken aan te gaan binnen de islamitische gemeenschap.