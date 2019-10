'Oververhitting op de woningmarkt verplaatst zich naar middelgrote steden als Zwolle'

De afgelopen maanden steeg landelijk gezien het aantal afgesloten hypotheken met tien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar in middelgrote steden zoals Zwolle, Groningen en Eindhoven daalt het aantal hypotheken juist, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.



De hypotheekbemiddelaar onderzocht of sprake is van een stijging of daling van het aantal hypotheektransacties in 22 grote en middelgrote steden in Nederland. In populaire steden buiten de Randstad is een sterke daling te zien. Zo zijn er in Zwolle de afgelopen maanden 22,5 procent minder hypotheken afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar.

"Zwolle is een grote stad en heeft regionaal nogal wat aanzien met haar goede toevoer en werkgelegenheid. Je ziet dat daar de huizenprijzen nog steeds booming zijn. De vraag is heel groot", legt Wout van der Werf van De Hypotheker Haaksbergen en Losser uit.



Deventer en Almelo

In Deventer is het aantal hypotheektransacties gestegen met bijna negentien procent en in Almelo met bijna elf procent.

In Almelo en Deventer beweegt de woningmarkt volgens Van der Werf nog steeds. "Je ziet daar ook wel een stijging in prijzen. Dat komt omdat de omliggende steden, bijvoorbeeld vanuit Enschede naar Almelo, ook groot is. En bijvoorbeeld vanuit Amersfoort en Apeldoorn naar Deventer. De krapte wordt daar ook groter."

Prijzen

De prijzen van woningen in Zwolle liggen volgens Van der Werf zo'n tien procent hoger dan in omliggende regio's.

"Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning betaal je in Nederland 387.000 euro, maar in Zwolle mag je daar rustig tien procent bovenop tellen. Voor starters wordt dat lastig. Daarbij komt dat je ook veel eigen geld mee moet nemen voor een hypotheek."



Stikstof

Dat bouwprojecten stil liggen door de stikstofuitspraak van de Raad van State, helpt volgens Van der Werf ook niet mee. "Het is wel nodig om de woningmarkt draaiende te houden, dat er voldoende en zeker ook betaalde nieuwbouw bij komt. Want je ziet nu dat de gemiddelde prijs ruim 25 procent hoger ligt dan voor een gemiddelde bestaande woning. Die zit op gemiddeld 310.000 euro."



Het kabinet wil er de komende jaren 75.000 woningen bij bouwen. Maar of dat lukt, is volgens Van der Werf maar de vraag.



Tip woningzoekers Zwolle

Van der Werf heeft nog wel een tip voor woningzoekers in Zwolle. "Neem een NVM-makelaar in de arm, begeleiding is handig. Houd daarnaast alle sites in de gaten. Maar het blijft gewoon lastig."



Van der Werf: "Normalisering in de grote en middelgrote steden buiten de Randstad is voorlopig niet aan de orde. Vanuit de grote steden in Nederland wordt gewoon heil gezocht in andere steden. Dat zie je niet alleen in Zwolle, maar ook in Haarlem, Groningen en Leeuwarden. Daarnaast baart de stijging van doorstroom in de andere steden die iets kleiner zijn, zoals Deventer en Almelo, ook zorgen."