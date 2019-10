Drugslab Enschede goed voor half miljoen euro winst

Met het drugslab dat dit voorjaar in de Enschedese binnenhaven is ontdekt, moet in een paar maanden tijd zeker een half miljoen euro verdiend zijn. Dat blijkt uit berekeningen die justitie gemaakt heeft. Gisteren werd één van de vier verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij het lab.

Om de winst te kunnen berekenen, is gekeken naar de hoeveelheid drugsafval die bij het lab is aangetroffen. Er lag ruim 3000 liter drugsafval. Dat betekent volgens justitie dat er zo'n 1000 kilo amfetaminepasta moet zijn gemaakt. Van die pasta kun je de drug speed in verschillende vormen produceren. De winst per kilo amfetaminepasta is ruim 500 euro.

Recepte

Justitie noemt het lab dat begin maart gevonden was 'groot en professioneel'. Op het moment van de inval, was het lab in werking. Er stonden veel chemicaliën, zoals mierenzuur, zoutzuur en zwavelzuur. De loods was verdeeld in drie ruimtes, in één ervan stond een kookketel van 1000 liter. Verder waren op whiteboards recepten geschreven, hoe je amfetaminepasta moet maken

Sporen

Eén van de vier verdachten die voor de rechter zijn gebracht, is veroordeeld. De andere drie zijn vrijgesproken. De veroordeelde man had zijn DNA achtergelaten op de binnenkant van verschillende handschoenen die in het lab lagen. Aan de buitenkant van de handschoenen zaten sporen van drugsproductie. Ook had hij de bestelbus gehuurd, die voor het drugslab stond. In de bus lagen spullen om amfetamine te maken. Hij is veroordeeld tot drie jaar cel.