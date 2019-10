Dirk van den belt uit Kampen anderhalf jaar vermist, politie vraagt weer aandacht

Dirk van den Belt (83) werd vandaag precies anderhalf jaar geleden als vermist opgegeven. Nog steeds is er geen spoor van de man uit Kampen die op de trein stapte en spoorloos verdween. Reden voor de politie in Kampen opnieuw aandacht te vragen voor de vermissing.

"Ik kwam op een hele normale zondag beneden", vertelde kleindochter Irissa van den Belt een half jaar geleden aan RTV Oost. "Mijn oma had gebeld: opa was gaan wandelen en nog steeds niet terug." Na enkele uren wachten schakelde de familie de politie in. Die startte een zoekactie, maar dat leverde niets op.



Treinstation Alkmaar

Enkele dagen later bleek uit camerabeelden van de NS dat Van den Belt op het treinstation in Weesp, Duivendrecht en uiteindelijk Alkmaar gezien was. In de laatstgenoemde plaats was hij uitgestapt. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

'Zijn familie leeft iedere dag nog in onzekerheid', schrijft de politie Kampen op Facebook.