Zwartewaterland vraagt Tweede Kamer om oplossing kweek medicinale wiet

De Tweede Kamer, zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie moeten met spoed een oplossing verzinnen voor mensen zoals Jan en Jannie van Raalte uit Hasselt, die thuis medicinale wiet kweken. Die dringende oproep doet het college van B en W van de gemeente Zwartewaterland in een brief aan de Tweede Kamer.

Met die brief voert het college een motie uit die in september werd ingediend door politieke partij Buitengewoon Zwartewaterland (BGZ). De reden voor die motie was de ophef die ontstond nadat de politie twee wietplanten verwijderde uit de tuin van het Hasseltse echtpaar Jan en Jannie.

BGZ wil voor elkaar krijgen dat mensen die wiet als medicijn gebruiken, deze wiet legaal thuis kunnen kweken. De wet staat dit nu niet toe. "Nu worden mensen als Jan en Jannie weggezet als criminelen. Dat zijn ze niet!", sprak BGZ-raadslid Bastiaan Tamminga in de raadsvergadering van vorige maand.

Tijger Tamminga

Volgens Tamminga is het echtpaar Van Raalte slachtoffer van een wet die nooit de bedoeling heeft gehad om het kweken van medicinale wiet voor eigen gebruik te verbieden. In de raadsvergadering verwoordde hij zijn verontwaardiging met de woorden: "Blijven wij deze patiënten hun medicijnen weigeren en laten we ze zo onnodig lijden of zijn wij een tijger en zetten we onze tanden er in?"

BGZ liet zijn tanden zien. De partij vroeg steun voor een vergaande motie waardoor het voor patiënten zoals Jannie in de gemeente Zwartewaterland mogelijk zou worden om onder strikte voorwaarden een maximaal aantal cannabis planten thuis te telen. Die motie haalde het niet. Daarop kwam de partij met een zogeheten motie 'Vreemd aan de orde van dag', waarin ze het college van B en W opriep een brief te sturen aan de Tweede Kamer om tot een oplossing te komen voor deze problematiek.

Brief wijd verspreid

Deze motie kreeg wél de steun van een raadsmeerderheid. Met als gevolg dat er nu een brief is gestuurd aan het kabinet en de Tweede Kamer én naar alle colleges van B en W en gemeenteraden in het land.