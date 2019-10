Uitbaters populaire discotheek Haaksbergen: 'Nog dit jaar weer open'

Aanvankelijk zouden ze dit voorjaar de deuren openen, toen werd het meteen na de zomervakantie, maar nog dit jaar kan er weer worden gedanst in het voormalige Danspaleis, in vervlogen tijden een van de bekendere discotheken in Twente en de aangrenzende Achterhoek. Uitbater Bernard 't Jong en compagnon Ruben Jansen zijn daarover heel resoluut: "Een datum noemen we niet, maar we gaan nog dit jaar open. Absoluut."

De grote discotheek exact op de kruising van Twente met de Achterhoek was met name in de tachtiger en negentiger jaren uitermate populair. Onder illustere namen als Silver Shadow, Palladium en Danspaleis. Van heinde en verre kwam het publiek er op af. In 2008 viel echter het doek, nadat de uitgaansgelegenheid kort daarvoor nog uitgebreid was opgeknapt.

Gejuich

Het nieuws dat de disco nieuw leven zou worden ingeblazen, werd dan ook met gejuich ontvangen. Menigeen vraagt zich intussen af wanneer het uitgaanscomplex - dat straks gaat opereren onder de naam 'Hou je haaks' - weer open gaat.

Aanvankelijk werd er ook aan de buitenkant nog volop gewerkt, maar dat lijkt al een tijdje compleet stil te liggen. "Klopt", zegt Bernard 't Jong. "We zijn momenteel binnen bezig. De buitenkant pakken we in de laatste paar weken voor de heropening aan."

Afgelopen zomer vertelden de twee uitbaters tegenover RTV Oost nog dat de discotheek meteen na de zomervakantie weer de deuren zou openen.

Lekkages

Reden dat de heropening wat langer op zich laat wachten, is volgens Bernard 't Jong de tegenvallende staat van het pand. Dat heeft ruim twaalf jaar lang leeggestaan en al die tijd is er niets aan gebeurd. "We hoopten meteen na de zomer open te kunnen, maar we kregen te maken met lekkages. Dat moest uiteraard eerst worden verholpen."

Een tegenvaller voor de twee zakenpartners, die het pand huren. "Die kosten moeten we deels zelf betalen, maar daar hebben we goede afspraken over gemaakt met de eigenaar."

Vergunningen

Navraag bij de gemeente leert dat nog niet alle vergunningen zijn aangevraagd. Volgens een woordvoerster zijn daarover gesprekken gaande: "In het algemeen geldt dat, zodra de vergunningaanvragen compleet zijn ingediend, de gemeente daarover publiceert. Tot nu toe hebben we nog niets kunnen publiceren."

Volgens 'T Jong bevinden de vergunningaanvragen zich echter in de afrondende fase. "Later deze week gaan we daarover weer met de gemeente rond de tafel."

Datum

Vergunningen liggen vervolgens eerst nog zes weken ter inzage voor het publiek. "Inderdaad, dan heb je het al snel over december. Dat is ook het moment dat we open willen. Alleen hangen we er nog geen concrete datum aan. Maar één ding staat vast: nog dit jaar openen we weer de deuren."