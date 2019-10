BDO: 'Ziekenhuisgroep Twente in financiële gevarenzone'

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), met vestigingen in Almelo en Hengelo, staat er financieel niet goed voor. Dat blijkt uit de jaarlijkse stresstest van BDO Accountants. De accountant onderzocht van 64 ziekenhuizen uit ons land de jaarverslagen over 2018.

Nog tien andere ziekenhuizen van buiten Overijssel staan er niet goed voor. Van de 64 ziekenhuizen staat ZGT op plek 57. Bij ZGT is er wel sprake van een stijgende lijn, want vorig jaar stond het ziekenhuis nog 62e.

Saxenburgh

Het beste Overijsselse ziekenhuis is de Stichting Saxenburgh Groep, met vestigingen in Hardenberg en Gramsbergen, op plek 34.

Overijsselse ziekenhuizen Deventer Ziekenhuis: plek 42

Isala Klinieken (Zwolle): plek 43

MST (Enschede en Oldenzaal): plek 50

Volgens BDO dreigen door de financiële situatie problemen te ontstaan: "Er dreigt nog steeds een zorginfarct", maar niet acuut. De financiële problemen komen over het algemeen, omdat bijvoorbeeld de kosten van de huisvesting stijgen en de wachtlijsten oplopen.

"Liggen op koers"

ZGT steeg afgelopen jaar dus naar plek 57 op de BDO-lijst. Hoewel dat nog steeds de gevarenzone is, ziet ZGT-woordvoerder Mark Timmers ook positieve punten. "Het is geen geheim dat wij in 2017 in zwaar weer zaten. Vanaf die tijd zijn we begonnen met een herstelplan. Dat we nu zien dat wij stijgen op deze ranglijst, is een teken dat we op koers liggen."

"Over 2018 hebben we weer voor het eerst zwarte cijfers geschreven", gaat Timmers verder. De winst bedroeg 2,3 miljoen euro. "Het is wel een bescheiden resultaat, maar ook dat geeft aan dat we op de goede weg zitten. Het doel is dat we meer 'vet op de botten' krijgen, onze schulden afbetalen en vervolgens weer eigen middelen opbouwen."

Herstelplan

Timmers vertelt dat de eerste resultaten van het herstelplan nu dus zichtbaar zijn. Het ziekenhuis heeft bespaard op kosten, werkt efficiënter en heeft een meerjarenafspraak met zorgverzekeraar Menzis gemaakt.

Volgens het ziekenhuis zijn de herstelwerkzaamheden nog niet afgerond. "Dat moeten we de komende jaren blijven volgen", zegt Timmers. Zo wil het ziekenhuis binnen twee á drie jaar weer een gezonde financiële basis hebben, met een plek in de middenmoot van de BDO-lijst.

Vijf nieuwe afdelingen

Ondanks de financiële problemen, krijgt het ziekenhuis in Hengelo wel vijf nieuwe centra. Dat werd begin juli bekend. Vanaf januari moet er een oncologisch centrum, een hart-longcentrum, fasttrack urologie, een huidziektencentrum en een slaapcentrum zijn.

"Deze nieuwe afdelingen stonden al gewoon in onze plannen", vertelt Timmers daarover. Ondanks de herstelplannen, komen deze nieuwe afdelingen er gewoon. "Het is niet een grote investering qua geld, het is vooral een andere manier van werken. We doen dit om de zorg slimmer te organiseren, beter te maken en efficiënter te kunnen werken."