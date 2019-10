Hart voor Tanzania

Draag ook een steentje bij aan de Overijsselse missie, een hartkliniek voor Tanzania. Samen met Overijsselse vrijwilligers, gepensioneerde artsen, de Overijsselse ziekenhuizen en bedrijven, waaronder VolkerWessels, werken we aan de oprichting van een hartkliniek in de Tanzaniaanse stad Moshi, aan de voet van de Kilimanjaro. De eerste containers met afgeschreven ziekenhuismaterialen zijn onderweg.

rtvoost-menu-hartvoortanzania-1-evenementen

Eerste steen op de elfde van de elfde

Binnenkort gaat een werkgroep naar Moshi. In die groep zitten niet alleen de artsen en andere vrijwilligers, maar ook bouwkundigen en specialisten, zoals een econoom, om de plaatselijke ziekenhuisdirectie te helpen. De kliniek zelf wordt gebouwd door plaatselijke bouwvakkers. 11 November om elf uur in de ochtend moet de eerste steen worden gelegd voor de nieuwe hartkliniek. De verwachting is dat de kliniek over twee jaar in gebruik kan worden genomen.

Draag ook jouw steenje bij

Samen maken we het verschil. Vele handen maken licht werk. En vele steentjes kunnen uiteindelijk zorgen dat de volgende stenen ook gelegd kunnen worden om uiteindelijk de hartkliniek daadwerkelijk te gaan bouwen. Draag ook jouw steentje bij – klein of groot – jouw steun voor onze Overijsselse missie komt volledig ten goede aan het nieuw te bouwen Hartkliniek in Tanzania ‘Kilimanjaro Christian Medical Centre’.

Doneren kan via de Doneeractie.nl.

Asante - Dank je wel

Meer informatie vind je op hartvoortanzania.nl.