Scholieren vissen plastic afval uit Zwolse grachten

De stichting vaart normaal gesproken met groepen in de Amsterdamse grachten. Maar deze week zijn ze twee dagen in Zwolle neergestreken. De bedoeling is dat de kinderen zoveel mogelijk afval uit het water halen. Van de plastic flessen maakt Plastic Whale boten en kantoormeubels.

'Dat is zielig'

"Kijk daar ligt iets", roept een van de kinderen op de boot enthousiast. Met het schepnet wordt een bekertje uit het water gevist. "Er zijn heel veel mensen die geen zin hebben om hun afval in de prullenbak te gooien", zegt Koen. Zijn klasgenootje Loïs vult hem aan. "Maar uiteindelijk komt het in de zee terecht en daar gaat het nooit weg. Dan eten de vissen het en dan gaan ze dood. Dat is best zielig."

Brenninkmeijer is positief verrast over de kennis die de kinderen hebben over de problemen die plastic veroorzaken. "Het is belangrijk om kinderen te laten zien dat zij onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Plastic soep is een supergroot en wereldwijd probleem, maar zo leren zij dat ze zelf kunnen bijdragen aan een betere wereld."

Kinderen van basisschool de Schatgraver vissen naar plastic in de Zwolse grachten. (Foto: Rob van der Wardt / RTV Oost)

"Lekker bezig, hoor!"

De kinderen zijn inmiddels de boot af en speuren nu langs de kades. Een pizzadoos, een aansteker, een pen, lege blikjes bier en een tennisbal worden in de tassen gestopt. "Lekker bezig hoor", moedigen ze elkaar aan. "We krijgen ook aanmoedigingen van langs de kant. Dan denk je echt van: yes, ik ben goed bezig."

De drie boten van de basisschool de Schatgraver hebben in totaal 22,5 kilogram aan afval uit het water weten te vissen.