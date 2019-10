OM wil autistische overvaller van bloemenwinkel Zwolle jarenlang opsluiten

Tegen een 35-jarige autistische en licht verstandelijk beperkte man uit Zwolle is vandaag dertig maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist. De man zou enkele maanden geleden een bloemenwinkel aan de Assendorperstraat in Zwolle hebben beroofd.

De man heeft bekend dat hij op 8 mei dit jaar een bloemenwinkel aan de Assendorperstraat in Zwolle overvallen. De buit: 65 euro. Dat geld gebruikte hij vervolgens om een schuld, pakjes shag, wiet en drie loempia's met saus te betalen.

Idee uit Opsporing Verzocht

Kort voor de overval had de man een herhaling van het programma Opsporing Verzocht gezien waarin beelden van een overval vertoond werden.

Omdat de 35-jarige in geldnood zat en iemand twintig euro verschuldigd was, kreeg hij het idee een overval te plegen.



Glas wijn en bekende

Voordat hij de deur uitging om de overval te plegen, nam hij nog een glas wijn. "Omdat die overvallers op tv dat ook hadden gedaan", vertelde de man aan de Zwolse rechters.

Op weg om een overval te plegen, kwam hij nog een kennis tegen die hij over zijn plan vertelde. Die zou hem gezegd hebben: 'Als jij een overval wil plegen, moet je dat vooral doen'. Dat interpreteerde hij naar eigen zeggen als een aanmoediging.



Vervolgens had hij 'een engeltje van zijn schouder geblazen en was hij met een duiveltje op zijn schouder' naar binnen gegaan bij de bloemenwinkel, aldus de man. Daar vertelde hij de eigenaar van de winkel dat hij slecht nieuws had, liet een mes zien en zei "dit is een overval".



Leger des Heils

Kort na de overval werd de man aangehouden op zijn kamer bij het Leger des Heils, waar hij woonde. Voor de rechtbank zei de man dat hij worstelt met zijn daad. "Verschrikkelijk wat ik die man heb aangedaan."



De eigenaar van de zaak liep psychische schade op en wil behalve het gestolen geld 950 euro schadevergoeding. Dat wil de overvaller betalen. "Daar heeft die man recht op", zei hij.

De Zwollenaar kwam wel vaker in aanraking met justitie. In 2012 werd hij in een strafzaak nog verplicht een jaar opgenomen in een psychiatrische kliniek nadat gedragsdeskundigen hadden geconcludeerd dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Uit het rapport uit 2012 blijkt dat de man door spanningen psychotisch kan worden.





Toch vindt de officier van justitie dat de man in dit geval niet ontoerekeningsvatbaar is. Volgens haar wist is de Zwollenaar heel goed wat hij ging doen. Omdat de man daarnaast zou twijfelen of hij behandeld wil worden, moet hij volgens het OM een lange celstraf krijgen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.