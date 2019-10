Stichting De Eethoek kookt maaltijden op twee verschillende locaties in Almelo. Wij komen op voor minderbedeelde mensen, mensen die net overal buiten vallen en met te weinig moeten rondkomen. Mensen die tussen wal en schip zijn geraakt. Wij gaan samen aan tafel, want samen eten verbind.

Wij verstrekken 3 x per week een gratis gezonde warme maaltijd en een toetje. Ook hebben we tijd voor een gezellig praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Elk jaar organiseren we een sinterklaasfeest voor de kinderen en zorgen we voor een luxe kerstpakket voor onze gasten. We houden de verjaardagen van de kinderen bij, zodat er op de eerstvolgende kookdag wordt gezongen en een cadeautje wordt aangeboden. We hebben zelfs een eigen kledingbank De Kleedhoek, waar gratis kleding uitgezocht kan worden.

Wij bieden niet alleen een luisterend oor en een troostende schouder, ook verwijzen we door naar professionele hulp als dat nodig is en op prijs wordt gesteld.

Geeft u ons de vijf?

De Eethoek heeft een ontzettende groei meegemaakt en nieuwe gezichten blijven komen. In 2015 zijn we met 25 gasten op de eerste kookavond begonnen. We hebben nu 3 kookdagen en telden in januari 2019 maar liefs 92 gasten. Om dit vol te kunnen houden en te kunnen blijven doen is er geld nodig. Door De Eethoek maandelijks met €5,- te steunen kan iemand deze 3 avonden met ons aan tafel gaan en heerlijk eten. U kunt dit doen door maandelijks een gift over te maken op bankrekening NL 82 INGB 0007062763 t.n.v. Stichting De Eethoek Almelo.