Bever is blijvend terug in de Dinkel

Na de herintroductie van de bever in 1988, is de populatie van deze beschermde diersoort zich langzaam maar zeker aan het uitbreiden in Nederland. Ook in de Dinkel komt de bever nu dus weer voor.



"Omdat we graag zien dat de bever zich in alle rust kan ontwikkelen, geven we geen verdere informatie over de precieze locatie van zijn verblijfplaats", laat het waterschap weten.

