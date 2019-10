Slachtoffer schietpartij Oldenzaal blijkt kopstuk beruchte Bloemenbende

De man die deze zomer zwaargewond raakte bij een schietpartij in het buitengebied van Oldenzaal, blijkt de 61-jarige Henk L.: een van de twee leiders van de beruchte Bloemenbende. Het slachtoffer overleefde het incident ternauwernood. De toedracht rond de schietpartij is nog altijd schimmig.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek





Henk L. raakte in juni dit jaar levensgevaarlijk gewond toen hij in het buitengebied tussen Oldenzaal en Deurningen, bij een afrit van de snelweg A1, door een kogel in zijn hoofd werd getroffen. Volgens bronnen rond het onderzoek was zijn situatie dagenlang kritiek en werkt hij nog aan zijn revalidatie.

Toedracht

De toedracht rond de schietpartij is nog altijd erg onduidelijk. Het onderzoek bevindt zich volgens een politiewoordvoerder in een afrondende fase. Het rechercheteam, dat de zaak onderzoekt, houdt er volgens de zegsman rekening mee dat Henk L. de hand aan zichzelf wilde slaan. Volgens bronnen rond het onderzoek bestrijdt Henk L. dit en zegt hij zelf dat hij het slachtoffer was van een aanslag.

Volop in het nieuws

Henk L. stond samen met zijn compagnon en oud-Markeloër Bob V. aan het hoofd van de Bloemenbende, een criminele organisatie die in de negentiger jaren volop 'floreerde'. De criminele organisatie was jarenlang volop in het nieuws.

In opdracht van Henk L. uit Glanerbrug en Bob V. werden op grote schaal hasjiesj over Het Kanaal verscheept. Daarbij werden de drugs in bloempotten verstopt. Via de bloemenveiling in Aalsmeer werd alles naar Engeland en Ierland gesmokkeld. Bob V. beschikte via zijn bedrijf over een pasje voor de veiling. Op deze manier werden minstens dertig vrachtwagens met drugs weg geloodst.



De werkwijze leverde de bende z'n bloemrijke bijnaam op.

Veroordelingen

Henk L. en Bob V. kregen jarenlange celstraffen. Volgens justitie hadden de twee vele miljoenen met de drugssmokkel opgestreken. Daarop werden ze veroordeeld tot het terugbetalen van tonnen aan criminele winsten.



Nadat hun celstraf erop zat, zouden de twee in de cokehandel zijn gestapt. Zo zouden Henk en Bob betrokken zijn bij de smokkel van een partij van 200 kilo cocaïne naar Portugal. Maar de coke, verstopt tussen een lading rijst, werd ontdekt. De twee werden in 2008 door het gerechtshof in Arnhem uiteindelijk niet veroordeeld voor de handel in cocaïne, maar wel voor het bezit ervan.

Anderhalf miljoen euro

Oud-Markeloër Bob V. moest vorig jaar nog weer voor de rechter verschijnen omdat justitie zijn vermeende criminele winsten wilde afromen. In die procedure werd hij veroordeeld tot het terugbetalen van anderhalf miljoen euro. Justitie heeft echter geen idee waar hij verblijft.