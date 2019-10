'Iedereen' wil klooster Nieuw Sion zien; gidsen gezocht, geen luidruchtige types

Om aan die groeiende behoefte te kunnen voldoen, is het klooster op zoek naar nieuwe gidsen. "Maar die moeten wel een beetje rustig kunnen vertellen", zegt directeur Peter Dullaert van Nieuw Sion. "De helft van de rondleiding is een stiltewandeling. Dus geen luidruchtige gidsen."

Doorkijkje vanuit het poortgebouw van Nieuw Sion (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Waar de gidsen wel aan moeten voldoen? "Nou, ze moeten hun mond natuurlijk op de goede plaats hebben, makkelijk een groep toespreken. En een link hebben met Nieuw Sion, dan is het al snel goed. Bijvoorbeeld een oud-onderwijzer."

Behalve de groei van het aantal rondleidingen, neemt ook het aantal andere activiteiten binnen de kloostermuren toe. Zo is er een uitbreiding van het aantal retraites. Nieuw is bijvoorbeeld de 3-daagse retraite."

Beeld boven entree van klooster Nieuw Sion (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Peter Dullaert: "Mijn moeder zei altijd: waar een deuk zit, ontstaat een bult. De maatschappij is natuurlijk ontzettend lawaaiig, daardoor ontstaat ook behoefte aan stilte. En lang stil zijn is ook een bijzondere ervaring. Ik deed het ooit twee weken. Je ontdekt dan echt andere lagen bij jezelf."

Maar botst die toename van activiteiten en bezoekers niet met dat de identiteit van het klooster; een plek waar je vooral de stilte kunt proeven? Dullaert: "Dat is soms ook best ingewikkeld. Maar de stilteplekken en de plekken waar bijvoorbeeld de rondleidingen komen, kunnen we vaak goed gescheiden houden."

De binnentuin met kloosterkapel van Nieuw Sion (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Op die manier kunnen bijvoorbeeld individuen die willen overnachten (een nieuwe mogelijkheid), ook echt van de stilte genieten. En blijft het ook aangenaam voor de permanente woongroep in het complex. Een woongroep die overigens binnenkort waarschijnlijk ook uitgebreid wordt.

Peter Dullaert: "Daarvoor zullen we in eerste instantie ook de voormalige kluizenaarswoning in gebruik nemen."

Een nieuwe kluizenaar in het pand is dus geen optie? "We hebben nu wel contact met een kluizenaarsvrouw, maar daar zijn we op dit moment binnen Nieuw Sion nog niet helemaal aan toe."