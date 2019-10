Platform 'Impact Oost' moet broedplaats worden voor sociale ondernemers

Ilse van den Brand van ROZ adviseert en ondersteunt (startende) sociaal ondernemers. Zij vertelt dat het platform zich moet ontwikkelen tot dé hotspot waar ervaren en beginnende sociale ondernemers elkaar kunnen vinden. "Alles wat je wilt en moet weten over sociaal ondernemen komt daar op te staan", verduidelijkt ze. Ook 'gewone' ondernemers kunnen er terecht om in contact te komen met sociale ondernemers.

De afgelopen jaren heeft het sociaal ondernemerschap een vlucht voorwaarts gemaakt. Landelijke cijfers wijzen uit dat de sociale economie inderdaad de wind in de rug heeft. Onderzoek van ABN Amro toont aan dat er in heel Nederland tussen de vier- en vijfduizend sociaal ondernemingen zijn die plaats bieden aan vijftig- tot zeventigduizend banen.



Bij het ROZ erkenden ze enkele jaren geleden het belang van sociaal ondernemen. Van den Brand: "Wij zagen een groeiende groep ondernemers die maatschappelijke problemen aanpakte. Zij gaan voor 'impact first'. Deze ondernemers hebben een bedrijf met een verdienmodel. Geld is voor hen geen doel op zich, maar meer een middel."

Mag iedere ondernemer die het beste met een ander voor heeft zich sociaal ondernemer noemen? "Nee", zegt Van den Brand. "Bij ROZ hanteren we de uitgangspunten van de Code Sociale Ondernemingen . Daarin staat onder meer dat een ondernemer minstens vijftig procent van zijn totale inkomsten uit de verkoop van zijn product of dienst moet halen."Sociaal ondernemers hebben de tijd mee. "We móeten ook die kant op", zegt Ilse van den Brand vol overtuiging. Het aantal is groeiende, maar het gaat allemaal niet vanzelf. Niet alles wat zo'n ondernemer aanraakt, verandert in goud. Sterker nog, onderzoek wijst uit dat het sociaal ondernemers vaker dan gemiddeld ontbreekt aan de juiste ondernemersvaardigheden. "ROZ helpt ze daarbij", zegt Ilse van den Brand.

Helpende hand

Dat doen ze bij ROZ door trainingen aan te bieden aan (startende) ondernemers. En in adviesgesprekken gaan Van den Brand en haar collega's de diepte in met de ondernemers. "En, heel belangrijk, we proberen drempels weg te nemen. Bijvoorbeeld door ondernemers in contact te brengen met lokale en regionale overheidsinstanties."



Wie er momenteel over denkt om een sociale onderneming te beginnen, kan overal informatie wegplukken. Als het aan ROZ ligt, verandert dit snel met de komst van Impact Oost. "We hebben het idee voorgelegd aan de ondernemers uit ons netwerk. Die waren direct enthousiast. Een aantal gaat het oppakken. Nogmaals, het moet een platform worden voor en door sociaal ondernemers."