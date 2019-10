Almeloos inloophuis voor zieken bestaat een jaar, dit is wat het voor mensen doet

Borstkanker had Betsie Scholten. Drie jaar geleden werd het geconstateerd. "En dan kom je in een rollercoaster. Van heel ziek, naar schoon verklaard." Niet iedereen begrijpt dan waar je doorheen gaat, aldus de Almelose. Maar in het Alma inloopershuis ontmoet ze gelijkgestemden die weten hoe het is. Het inloopershuis bestaat nu één jaar en viert dat zaterdag met een open dag.

Dat het Alma inloopershuis - vernoemd naar de Almeloopers die er veel inkomsten voor ophalen - een jaar geleden geopend werd, was omdat er veel vraag naar is, zegt bestuurslid Irene ten Seldam. "Dat bleek uit onderzoek, mensen zoeken gewoon naar lotgenoten om hun verhaal te delen." De plek van het inloophuis, in de hal van het ziekenhuis in Almelo, is dan ook ideaal te noemen.

Hangbank

In het woongedeelte van het inloophuis hangt een gezellige sfeer. Een lekkere hangbank staat er en ook een tv, voor wie gewoon eventjes wil zitten. Er zijn vrijwilligers die de gasten opvangen, die aan allerlei ziekten kunnen lijden, maar vaak kankerpatiënten zijn. Er is ruimte voor een praatje, maar er worden ook workshops georganiseerd.

Vooral het delen van gevoel met andere zieke mensen is belangrijk in het inloophuis. Betsie ervaart dat ook. "Ik heb hele lieve kinderen en schoonkinderen. Maar hier zijn mensen die het ook aan den lijve hebben ondervonden. Zij snappen hoe het is." Ondanks het verdriet door de ziekte, heeft Betsie haar humor niet verloren: "Ik noemde bijvoorbeeld mijn roze chemo 'mijn roseetje'. Een beetje galgenhumor mag best wel."

Kliederen

Voor vrijwilliger Thea de Bie was het logisch dat ze aan de slag ging in het inloophuis, zelf had ze ook ooit kanker. Ze uitte zich dan door schilderen. "Kliederen op het doek, noemde ik het. Zo kon ik mijn gevoelens kwijt, bijvoorbeeld van eenzaamheid. Want ook al heb je steun aan familie, kanker heb je toch alleen. En niemand kan garanderen dat jij er niet aan doodgaat." Door haar ervaring geeft ze nu schilderworkshops.

Een van de deelnemers van de workshop is Betsie. Met rode en groene verf schildert ze een tulp op het doek. "Maar ik wil ook meedoen aan de mindfulnesswandeling. Dat lijkt me ook heel fijn." Het schildersdoek van Betsie moet drogen, volgende keer maakt ze het af. In het inloophuis is inmiddels de volgende 'gast' binnengekomen. Ze doet haar jas uit en verzucht: "Thuis kwamen de muren echt op me af. Dan is het heel fijn dat ik hier heen kan."





Zaterdag is de open dag, als feestelijk moment voor het eenjarig jubilieum. "Maar het is ook een moment om te laten zien wie we zijn", aldus Ten Seldam. "Er zijn nog genoeg mensen die baat bij ons hebben, die we kunnen helpen. Dat weet ik zeker."