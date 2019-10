Heracles en FC Twente willen gezamenlijke jeugdopleiding intensiveren en tekenen intentieovereenkomst

FC Twente en Heracles Almelo hebben al sinds 2003 een een gezamenlijke opleiding. Om de concurrentie uit andere delen van Nederland en uit het buitenland het hoofd te bieden, is besloten tot een intensere samenwerking.

Regionaal talent

Tim Gilissen, technisch manager van Heracles Almelo: "De jeugdopleiding moet in het teken komen te staan van het ontwikkelen van regionaal talent. Vanuit die visie staat samenwerking boven concurrentie."



Ted van Leeuwen, technisch directeur van FC Twente: "De academie heeft de spelers straks meer te bieden. Een uitstroom naar twee Eredivisieclubs in plaats van een. De kans dat te bereiken is groter wanneer er op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt wordt.”



Definitieve samenwerkingsovereenkomst

"Gesprekken over de vernieuwde samenwerking zijn in het afgelopen jaar op constructieve wijze gevoerd”, vertelt Gilissen. Nu de intentieovereenkomst door beide clubs is ondertekend, wordt overgegaan tot de tweede fase in de totstandkoming. Gilissen: "Daarin wordt toegewerkt naar de definitieve samenwerkingsovereenkomst, waarin onder meer praktische zaken, overlegstructuur en de definitieve begroting worden opgenomen. We moeten beseffen dat er nog een hoop werk te doen is, maar er is wederzijds vertrouwen in een positief resultaat.”



Ted van Leeuwen: "Behalve de veranderingen in de competitiestructuur vanuit de KNVB die voor alle clubs gelden, zal er in de praktijk niet direct veel veranderen. We starten met de opleiding van FC Twente zoals die nu al bestaat, op de accommodaties die nu al gebruikt worden. We respecteren de bestaande contracten met de gemeente Enschede en Hengelo. Er komt een ander shirt."

Regionale amateurclubs

"Ook willen we de relatie met de amateurclubs in de regio verder verbeteren", vervolgt Van Leeuwen. "Dit seizoen hebben we hiervoor een aanzet gegeven door de invoering van enkele steunpunten voor de jongste jeugd, die wat langer in de vertrouwde omgeving van hun amateurclub kan blijven.”



Meer kans op eredivisievoetbal

De directie wordt gevormd door de technisch verantwoordelijken van FC Twente en Heracles Almelo. Uiteindelijk is het doel meer maatwerk te leveren voor het regionale talent. Voor spelers wordt het aantrekkelijker, de kans op een Eredivisieclub wordt groter en het aantal stageplaatsen bij eerste elftallen verdubbelt.