Carlijn uit Zwolle ontdekte hoe ondernemers het geheim van Hollywood kunnen inzetten voor betere reclame

Naar een reclameblok kijken of luisteren, laten we eerlijk zijn, dat doet niemand voor de lol. Volgens Carlijn zouden bedrijven hun strategie veel beter moeten aanpassen aan deze tijd, willen ze hun publiek niet verliezen.

Wat niet en wat wel?

Carlijn legt uit: "Marketing door bedrijven is nu vooral een boodschap vanuit bedrijven zelf. In een radiocommercial moet je in dertig seconden het liefst tien keer je merknaam hebben genoemd. Maar daar zit tegenwoordig niemand meer op te wachten."

Hoe het dan wel moet? In vijf stappen deelt Carlijn de geheimen van Hollywood zodat jij daar je voordeel mee kan doen. Of je nou een klein of groot bedrijf hebt.

Stap 1: Wat wil je bereiken?

"Wil je kennis delen? Wil je werken aan een beter imago? Of wil je dat mensen jouw merk geloofwaardig vinden? Een merk bouw je op met content en je wil dat alles bijdraagt aan wat je wil bereiken."

Het idee om de kunst van marketing af te kijken van Hollywood, kwam toen Carlijn met haar twee kinderen 'Once Upon a Time' keek. Dat was gezellig totdat het tijd was om naar bed te gaan. "Dan zei ik, als deze aflevering afgelopen is, moeten jullie naar bed. Nou, dat liep altijd uit op ruzie. De cliffhangers maakten hen zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering dat ze niet naar bed wilden", vertelt ze. Het zette haar aan het denken. "In de wereld van de contentmarketing zijn we zo aan het klooien om publiek te trekken en vast te houden. Ik heb me verdiept in de methode van Netflix en Hollywood en daar lessen voor contentmarketing uitgetrokken." Het resultaat van dat onderzoek bundelde Carlijn in het boek, Bingemarketing, en vertelt erover op congressen in binnen- en buitenland. "Al doen we maar vijf procent van wat ze in Hollywood doen dan zijn we al zoveel beter bezig dan nu. Het ultieme doel van contentmarketing is een duurzame relatie opbouwen met je publiek." En als dat dan allemaal gelukt is, maar je maakt nog steeds ruzie met je kinderen over hun bedtijd, dan heeft Carlijn ook daar een antwoord op. "We hebben nu de afspraak: het einde van de aflevering plus acht minuten van de volgende aflevering, en dat werkt." Handig, en nu weet je ook meteen hoe je de volgende keer zelf kan stoppen met bingen.



Stap 2: De achterflap

"Maak een samenvatting van je verhaal. Wie moeten de hoofdrolspelers worden van jouw verhaal? Je ziet dat veel bedrijven automatisch hun klanten afbeelden in bijvoorbeeld brochures. Maar als je doel 'geloofwaardigheid' is, waarom zouden je hoofdpersonen dan niet de experts uit het team kunnen zijn? De achtergrond waarin het zich afspeelt is ook belangrijk, waar speelt jouw verhaal zich af? Dit kan bijvoorbeeld het ziekenhuis zijn, maar waarom zou je niet kiezen voor de groeiende economie als decor?"

"Als je de hoofdpersonen en het decor bepaald hebt, kan je thema's gaan bepalen die je wilt bespreken. Kies er maximaal drie tot vijf. We praten soms met klanten die met tien thema’s komen. Dan kan ik al snel zeggen: dat zijn geen thema’s maar onderwerpen. Het verschil zit 'm hierin: stel je bent een bandenproducent, dan kan veiligheid een van je thema’s zijn. Winterbanden is dan een onderwerp. Zo kan je dat afbakenen. Tot slot bepaal je het genre waarin je gaat werken."

Carlijn Postma presenteert de methode op Pomp Forum, een congres over contentmarketing in Ljubljana (Foto: Jani Ugrin)



Stap 3: Ga op publieksreis (en luister naar je reisgids,- je publiek dus)

"Als je content gaat maken wil je inzichtelijk hebben voor wie je het maakt. In deze manier van marketing maken we verschil tussen publiek en doelgroep. Je publiek kiest er namelijk zelf voor dat ze je publiek willen zijn, terwijl een doelgroep wordt bepaald vanuit een egoïstische benadering vanuit het merk zelf. Probeer hier de vraag te beantwoorden waar je publiek op zit te wachten. Welke content is relevant voor hen op dit moment in hun leven? Verdiep je in de belevingswereld van je publiek en omschrijf in de ik-vorm de situatie waarin zij zitten."



Stap 4: Vind je theme-song

'I’ll be there for you', ongetwijfeld weet dan iedereen meteen: dat is het openingsliedje van Friends. Carlijn: "Je wilt dat je publiek jouw content herkent, daarom is het handig om een vast format te bedenken voor je serie. Voorbeelden van formats zijn: The Voice, Big Brother en Deal or No Deal. Hierin wijzigt de content, maar de vorm blijft hetzelfde."

Carlijn Postma presenteert de methode op Pomp Forum, een congres over contentmarketing in Ljubljana (Foto: Jani Ugrin)



Stap 5: Overleeft de held seizoen 1?

"Als je een goed basisformat hebt, maak dan een hele reeks met afleveringen. Probeer niet zoveel mogelijk onderwerpen in één aflevering te stoppen, maar verspreid ze over meerdere afleveringen. Voor deze afleveringen kan je verschillende korte trailers maken die je via verschillende (socialmedia)kanalen weer kan communiceren."