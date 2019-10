Theo is 74 en racet zaterdag op zijn motor op de Luttenbergring

Met passie, eerbied en respect sleutelt hij in de kelder onder z'n huis in Lonneker aan een Yamsel. De motor is een replica van de machine waarop de viervoudig nationaal kampioen motorminnend Nederland in vuur en vlam zette.

"Hij is al vijftig jaar oud maar rijdt nog als een nieuw." Theo is een van de driehonderd deelnemers uit binnen- en buitenland aan de Classic Race Demonstratie op de Luttenbergring. Een van Nederlands bekendste stratencircuits vol spectaculaire bochten uit de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw.

Bezoekers

Naast toppers als Theo Bult en Marcel Ankoné uit Nederland stappen ook bekende namen uit het buitenland op de motor. Zoals Jon Ekerold en Donnie Mcleod. Het motorevenement stond op de internationale kalender en trok in de jaren tachtig met gemak 30.000 bezoekers die kwamen kijken naar mannen als Barry Sheene, Graziano Rossi, Marco Luccinelli en de Nederlandse toppers Wil Hartog, Jack Middelburg en Boet van Dulmen.

Theo en zoon Axel rijden zaterdag de Classic Demonstratie Race op de Luttenbergring (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Doorstart

Het werd echter steeds moeilijker om dure om bekende rijders naar de Luttenberg te halen. Dit had effect op de bezoekersaantallen en in 1989 ging de stekker uit het evenement. Maar in 1996 volgde een doorstart en al snel trok het evenement nationale toppers. Vanwege de veiligheid viel in 2004 het doek definitief.

Sfeer rennerskwartier

Tijdens de Classic Race Demonstratie op de Luttenbergring op 12 oktober draait het niet om snelheid, maar om regelmatigheid om de oude machines te sparen. Bovenal gaat het om de sfeer op het rennerskwartier. Het programma begint om half tien en duurt tot het eind van de middag. De dag wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Luttenbergring.

Vader en zoon

Theo was een succesvolle motorcoureur. Vier keer werd hij Nederlands kampioen. Een unieke prestatie leverde hij in 1971, toen stond hij twee keer in verschillende motorklassen op het podium van de TT in Assen.

Theo heeft het motorvirus doorgegeven aan z'n zoon Axel. Vader en zoon starten komende zaterdag beiden op een klassieker uit hun kelder.