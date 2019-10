Usseloërs boos over ontknoping 'klinkergate': nieuwe waaltjes, zelfde kwaaltjes

Het verhaal over het karakteristieke weggetje speelt al een aantal maanden, maar de kogel is nu dus door de kerk. Waar aanwonenden liever de oude stenen weer in de grond hebben, is de keuze gevallen op nieuwe getrommelde waaltjes in halfsteensverband.



'List en bedrog'

Het besluit van het college van B en W valt niet in goede aarde. Gerrit Bijvank, voorzitter van Vereniging tot Behoud van Usselo en de Usseler Es (VBU), vindt de keuze te gek voor woorden. "List en bedrog", noemt hij het.

Tijdens de zogenoemde schouw om bewoners inspraak te geven, werden diverse stenen gelegd. Zodat bewoners hun voorkeur konden aangeven. Een meerderheid koos voor de oorspronkelijke situatie. De VBU-voorzitter zegt dat dit totaal genegeerd is door de gemeente. "Het oude weggetje hoort juist bij het dorpsgezicht."



Nieuwe waaltjes, zelfde kwaaltjes

Volgens Bijvank heeft de gemeente nu gekozen voor replica’s van de oude bestrating. Deze lijken op de oude stenen, met dezelfde zogenoemde gebreken als de oude. Een kwestie van 'nieuwe waaltjes, zelfde kwaaltjes', volgens de voorzitter. "Dan gooi je inderdaad gewoon geld weg, de stenen waren er immers al."



De VBU-voorzitter vindt dat de klinkerweg hoort bij het cultuurhistorisch erfgoed van het Enschedese kerkdorp. "Ik sloop toch ook geen gebouw, om vervolgens met soortgelijke stenen hetzelfde te bouwen?", zegt hij verontwaardigd. "Zeker niet tussen drie monumentale boerderijen met dezelfde stenen op het erf."



Reactie gemeente

De oorspronkelijke bestrating zou met de hand gelegd moeten worden. De gemeente kiest mede om deze reden voor nieuwe waaltjes. "De nieuwe stenen zijn maatvast, waardoor ze machinaal gelegd worden. Dit scheelt tijd en geld", aldus een gemeentewoordvoerder. "Ze hebben wel de authentieke uitstraling, maar zorgen voor meer comfort en veiligheid op de weg."



Komende maandag worden de werkzaamheden aan de straat hervat.