Nieuw onderzoek naar omstreden zorgbureau Care Free Twente

De zorgverzekeraar Menzis heeft in de nasleep van het omstreden zorgbureau Care Free Twente een nieuw onderzoek ingesteld. Deze zorgaanbieder ging deze zomer failliet, waarop een aantal cliënten werd ondergebracht in een zusterorganisatie. Nadat er onlangs signalen zijn binnengekomen dat de zorg voor deze allochtone cliënten te wensen over zou laten, was dat aanleiding voor de zorgverzekeraar om opnieuw in actie te komen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is geïnformeerd over de vermeende misstanden.

door Jan Colijn en Gerben Oost

Menzis en Care Free Twente liggen al langere tijd met elkaar overhoop. De zorgverzekeraar had 600.000 euro teruggeëist omdat Care Free Twente werkte met niet-gediplomeerd personeel en zou hebben gefraudeerd met de uren. Daarbij werd de directie persoonlijk aansprakelijk gesteld. Directrice Rima Lahdo en haar personeel lieten het er niet bij zitten en bezetten samen met cliënten het hoofdkantoor van Menzis in Enschede.

Aantijgingen afgewezen

Directrice Lahdo heeft altijd alle aantijgingen van de hand gewezen en verklaarde niet anders te kunnen dan werken met personeel dat niet over het vereiste diploma beschikte. Gediplomeerd personeel met een allochtone achtergrond is volgens haar amper te vinden, zo verklaarde ze eerder tegenover RTV Oost.

Care Free Twente telde de afgelopen jaren dertig medewerkers, die zorg boden aan tachtig cliënten van allochtone afkomst. Op het moment van het faillissement waren er nog 24 cliënten overgebleven.

Bankroet

Care Free Twente werd uiteindelijk door de Almelose rechtbank failliet verklaard. De zorgaanbieder bracht daarop volgens directrice Lahdo tien cliënten over naar een zusterorganisatie, die overigens luistert naar een vrijwel zelfde naam: Care Free.

Verwarrend, zo erkent Rima Lahdo, maar het zijn volgens haar wel degelijk twee totaal verschillende bedrijven. Lahdo leidde Care Free Twente samen met een externe zakenpartner. Care Free runt ze samen met haar kinderen, zo licht ze toe.

Nieuw onderzoek

Zorgverzekeraar Menzis heeft nu onderzoek ingesteld naar dit zusterbedrijf Care Free, dat eveneens in Enschede zetelt. Aanleiding vormen "recente signalen die er zijn binnengekomen" dat de zogenoemde kwaliteit van zorg voor de cliënten in het geding zou zijn. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt vervolgens bekeken of er nieuwe maatregelen nodig zijn, zo meldt een woordvoerder van Menzis. De zegsman wil overigens niet zeggen welke signalen er zijn binnengekomen.

Volgens Rima Lahdo gaat het ronduit slecht met Care Free. "Dat lijdt onder de slechte naam van Care Free Twente. Mensen worden ook afgeraden om zorg bij ons af te nemen." Vooral financieel gaat het volgens haar slecht. "De vaste kosten zijn hoger dan de inkomsten." Ook heeft het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten, Samen14, niet alleen met Care Free Twente, maar ook met Care Free de contracten beëindigd.

Lichtpuntje

Ze ziet echter een lichtpuntje: uitgerekend de procedure waarin Menzis zes ton van haar bedrijf terugvordert.

"Er is nooit gefraudeerd. Het gaat ons ook niet om het geld, maar we willen goede zorg bieden. In dienst van de samenleving." Ze laat weten dat ze tijdens deze procedure kan aantonen dat ze altijd naar eer en geweten heeft gehandeld. "Ik weet zeker dat, als die rechtszaak straks achter de rug is en mijn naam gezuiverd is, de cliënten naar ons terugkomen."

Inspectie

Een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat Care Free Twente bekend is bij de inspectie. "Maar over de vorm en inhoud van ons toezicht bij deze zorgaanbieder kunnen we geen inhoudelijke mededelingen doen", aldus de zegsman.