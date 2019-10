ChristenUnie Overijssel maakt zich zorgen over luchtkwaliteit in de provincie

Hoe staat het met de luchtkwaliteit in Overijssel? Dat wil ChristenUnie in het provinciehuis in Zwolle weten. De partij is gealarmeerd door cijfers van het longfonds die stelt dat Nederland 1,2 miljoen mensen telt met een longziekte van wie er jaarlijks twaalfduizend vroegtijdig overlijden. De partij heeft ook gehoord over 'luchtvluchtelingen' die vervuilde plaatsen in Nederland ontvluchten op zoek naar schonere plekken om te wonen.

ChristenUnie wil van het provinciebestuur weten of zij bereid is om inwoners van Overijssel inzicht te geven in de luchtkwaliteit in hun omgeving. Daarnaast wil de partij weten of in Overijssel scholen te dicht bij wegen staan of bij andere plekken waar veel fijnstof ontstaat. Als dit inderdaad het geval is, wil de partij weten of de provincie in gesprek met gemeenten hierover.

Omdat op scholen kinderen zitten van wie de longen zich nog ontwikkelen moet volgens ChristenUnie goed in de gaten gehouden worden of scholen niet te dicht bij locaties staan waar sprake is van veel luchtverontreiniging.

ChristenUnie wil van de provincie Overijssel weten of de luchtkwaliteit in de provincie regelmatig wordt gecontroleerd en of resultaten van die metingen vragen om (preventieve) maatregelen.