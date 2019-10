Politie heeft nog geen idee wie Jay (17) van de fiets trapte in Enschede

Jay remde af voor een man die op het fietspad stond. Daarna werd Jay door een andere man van de fiets getrapt en kwam er ook nog een derde man bij. Eén man ging bovenop Jay zitten, twee anderen schopten hem in zijn zij. Het is onduidelijk wat de mannen, allemaal rond de 19 jaar oud, wilden van Jay.

Belager hard op neus geslagen

Jay raakte gewond aan zijn knieën, elleboog en ribben. Hij heeft flink terug gevochten. "Anders had ik er nu niet zo bij gestaan", vertelt Jay. Bij de vechtpartij heeft hij een man hard op zijn neus geslagen. "Dat moet toch opvallen", vertelt Kim Reinshagen, de moeder van Jay.

"Het verhaal is heel veel gedeeld op social media, maar ik vind het jammer dat er hierover weinig tips binnenkomen. Ik ga ervan uit dat als je kind komt met een bebloede of gebroken neus, dat je actie onderneemt. Dat gebeurt niet en dat valt me heel zwaar tegen."

'Daders wilden ook vrouw aanvallen'

Het lijkt erop dat Jay op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. "Een vrouw heeft op internet aangegeven dat ze dezelfde avond over de Geessinkweg fietste en hoorde dat drie jongens riepen: kom we slaan haar in elkaar of trappen haar van de fiets af", vertelt Jay. "De vrouw is snel weggefietst. Blijkbaar was ik de volgende die langs kwam."

Volgens de politie waren de mannen allemaal lichtgetint, ongeveer 1.80m lang, 19 a 20 jaar oud, één man droeg een oranje jas en de anderen een grijze en zwarte hoodie. De broer van Jay heeft de mannen kort na de mishandeling zien lopen aan de Brammelobrink. Opvallend is dat dinsdagavond opnieuw een 17-jarige jongen slachtoffer is geworden van een mishandeling en beroving in Enschede, niet ver van de plek waar Jay is mishandeld. Het is nog onduidelijk of dit dezelfde dadergroep is.

'Hoop dat ze gepakt worden'

Met Jay gaat het inmiddels iets beter. Hij kan weer fietsen, maar heeft nog altijd erg veel last van zijn gekneusde ribben. "Ik hoop dat deze jongens gepakt worden", zegt moeder Kim. "Zodat ze dit niemand meer aan kunnen doen. Iemand uit plezier of uit verveling neerslaan, dat is onmenselijk."