Hanzesteden willen meer toeristen lokken met nieuwe aanpak

Hanzesteden als Zwolle, Deventer en Kampen moeten aantrekkelijker worden voor toeristen en daarom gaan de steden aan de slag met een nieuwe aanpak. "We zijn al op de goede weg, maar we hebben ook nog een slag te slaan", zegt Elizabeth Stoit, brandmanager van de Hanzesteden.

Hoe gaan jullie dat doen?

"Nu werken alle partijen voor zich. Je moet dan denken aan overheden, ondernemers en alle andere partijen die bezig zijn met het vermarkten van de Hanzesteden. Met de nieuwe aanpak werkt iedereen samen, zodoende kunnen we de Hanzesteden eenduidig op de kaart zetten."

Zijn jullie niet bang voor 'overtoerisme' zoals in Giethoorn?

"Overtoerisme willen we nadrukkelijk niet. Daarom hebben we het plan 'Perspectief Hanzesteden' geschreven. Zo kunnen we vooraf bekijken welk type toeristen we op welke plek willen."

Je kunt toch niet bepaalde toeristen gaan weren?

"Nee, maar we kunnen wel op bepaalde onderdelen de nadruk leggen. Of onze 'routing' erop aanpassen, door bijvoorbeeld parkeerplaatsen aan te leggen in de buurt van plekken waar je het toerisme wél wilt hebben."

Wat hebben de Hanzesteden de toeristen te bieden?

"We moeten goed naar het DNA van de Hanzesteden kijken, want we hebben een prachtig verhaal. Het is zonde dat het verhaal in Nederland niet echt wordt verteld. In de tijd dat Rotterdam en Amsterdam nog kleine dorpjes waren, waren de Hanzesteden almachtige steden."

<div style="background: #fafbfd; border: 1px solid #d5e3ee; padding: 1em 1.2em;"><p>Er zijn in totaal negen Hanzesteden. Naast Deventer, Kampen en Zwolle zijn dat ook Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem en Zutphen.</p></div>