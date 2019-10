In goederentrein die werd stilgezet in Oldenzaal zat stookolie

De goederentrein die vanmorgen door de Inspecteur Gevaarlijke Stoffen is stilgezet op het station van Oldenzaal vervoerde stookolie. Dat zegt burgemeester Welman van Oldenzaal. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving, maar er was wel sprake van risico voor het milieu.

De trein werd stilgezet omdat afsluiters van de tankwagons waren afgedekt met vuilniszakken. Dat is niet volgens de regels en dus greep de Inspectie Leefomgeving en Transport in.

Derde incident

Het is het derde incident in Oldenzaal met goederentreinen in relatief korte tijd. "Het is goed dat er is ingegrepen, maar de irritatie neemt toe", zegt Welman daarover. Hij is blij dat hij binnenkort in gesprek gaat met ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wat ging er eerder mis in Oldenzaal? Op 5 juli werd het station Oldenzaal korte tijd ontruimd vanwege een lekkende wagon van een goederentrein. De vervoerder had op de papieren ingevuld dat er lege wagons zouden worden vervoerd, maar dat bleek een fout. Het ging om volle wagons, gevuld met styreen monomeer, waarvan één wagon lekte. Het incident leidde tot vragen in Provinciale Staten.

Op 12 september meldde de Inspecteur Gevaarlijke Stoffen wederom dat in Oldenzaal de informatievoorziening op het spoor niet in orde was. Op een van de sporen stonden wagons gevuld met gevaarlijke stoffen, terwijl de papieren meldden dat er geen gevaarlijke stoffen in de wagons zouden zitten.

Vanwege het incident op 5 juli in Oldenzaal voert de Inspectie Leefomgeving en Transport regelmatig controles uit. "Dat gebeurt mede op ons verzoek", aldus een woordvoerster van de gemeente. Zo werd 7 oktober ook een controle uitgevoerd op station Oldenzaal.

Volgens burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal zijn de problemen rond goederentreinen niet alleen aan de orde in Oldenzaal, maar speelt het langs de hele Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grens. Een brandbrief vanuit Oldenzaal naar de minister heeft vooralsnog geen antwoord opgeleverd.

Welman krijgt zelf ook vragen over de situatie. Niet alleen vanuit de raad maar ook van inwoners van Oldenzaal. "Ik hoop dan ook snel een antwoord van de minister te ontvangen, zodat ik omwonenden snel kan informeren over hoe we dit gaan oplossen."