Green Deal: zorgsector maakt in Zwolle afspraken over duurzaamheid

Zo moet de sector in 2050 CO2-neutraal zijn. Maar ook andere manieren van duurzamer werken worden vastgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om inkoop van materialen.

Medicijnresten

Het reduceren van plastic afval en het reinigen van medicijnresten uit afvalwater voordat het naar de rioolzuivering gaat, behoren ook tot die maatregelen. Ook het energieverbruik van ziekenhuizen en verzorgingshuizen zou teruggebracht kunnen worden door betere isolatie van de panden en door andere werkmethodes en het toepassen van nieuwe technieken.

Experts

De bijeenkomst is vandaag in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Daar zijn onder meer verpleegkundigen, doctoren en fysiotherapeuten. Maar ook vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en directeuren van ziekenhuizen en verzorgingshuizen zijn daar aanwezig.

Een jaar geleden - tijdens een vergelijkbare bijeenkomst in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen - zijn de eerste afspraken over verduurzaming al vastgelegd. Ongeveer 130 partijen hebben dat toen ondertekend. Nu een jaar later is het vervolg. Daarom wordt het ook de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 genoemd.