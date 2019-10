CDA-fracties bezorgd over nieuwe regels vrijwillige brandweer

De CDA-fracties in Hardenberg en Twenterand maken zich zorgen over de gevolgen van nieuwe Europese regels voor de vrijwillige brandweer voor de inwoners. Dat blijkt uit vragen die beide fracties er over hebben gesteld.

Volgens de nieuwe regels moeten vrijwillige brandweerlieden worden betaald. In Overijssel zijn ongeveer 1.500 vrijwilligers actief bij de brandweer. Invoering van de nieuwe regels betekent dat vrijwillige brandweerlieden en die in dienst gelijk moeten worden behandeld. Dus allemaal tegen betaling en in dienst.

Ingewikkelde situatie

De Twentse brandweercommandant Stephan Wevers zei eind vorige maand dat het ingewikkeld wordt als de nieuwe Europese regels een feit worden. "Het is onmogelijk om iedereen op de kazerne te laten zitten. We hebben in Oldenzaal bijvoorbeeld niet tien tot twintig branden voor al die mensen. Dat wordt te duur", legde Wevers uit.

De Veiligheidsregio IJsselland sloot zich bij de uitspraken van de Twentse collega aan. "De kosten zullen toenemen, daar hebben we niet op begroot. Landelijk loopt de brandweer tegen problemen aan", vertelde een woordvoerster.

Raadsvragen

Zowel de CDA-fractie in Hardenberg als die in Twenterand willen van hun college van B en W weten of ze op de hoogte zijn van de nieuwe regels voor de vrijwillige brandweer. Ook vragen beide fracties of er contact over is geweest met de Veiligheidsregio en de brandweer in de eigen gemeente en of het college het nodig vindt om maatregelen te nemen.

Dienstverband

De brandweer in Overijssel draait voor een groot deel op vrijwilligers. Bij een brand gaan de piepers af. De eerste zes brandweerlieden die kunnen, springen in de auto om de brand te blussen. Die werkwijze kan bij verplichte diensten veel veranderen bij de brandweer.

Wevers: "Hoofdwerkgevers geven de vrijwilligers de ruimte om te gaan wanneer het kan. Als de vrijwilligers niet kunnen, komen ze niet. Ze hebben zelf de regie bij hun vrijwilligersschap. Dat is bij een dienstverband anders. Alles zal dan gaan veranderen, dat levert nog flink wat denkwerk op."

Oplossing

Wevers hoopt vurig op een oplossing. "Ik weet zeker dat we hier gaan uitkomen. Ik merk aan iedereen dat we de huidige opzet in stand willen houden."