Susan uit Haaksbergen en haar missie: spiritualiteit uit taboesfeer halen

Zelf zegt ze geen last te hebben van 'spirituele discriminatie', zoals ze dat noemt. Maar haar leerlingen worden er volgens Suzan regelmatig mee geconfronteerd. "Zelf merk ik er weinig van. Maar ik hoor het van mijn cliënten. Als ze vertellen dat ze spiritueel zijn, reageren mensen daar negatief op. Vinden het allemaal maar zweverig."

Anderen helpen

Juist daarom geeft ze les: "Een opleiding tot spirtueel life coach. Voor vrouwen die weten dat ze met een doel hier op aarde zijn. En dat ze daar heel goed andere mensen mee kunnen helpen."

Alleen op de wereld

De eerste twee weken van haar leven waren bepalend voor de persoon zoals ze die nu is. "Na mijn geboorte ben ik direct afgestaan ter adoptie. Omdat ik een nagelontsteking had, heb ik twee weken helemaal alleen in een ziekenhuis gelegen. Zonder dat ik bezoek kreeg. Daardoor heb ik mij mijn hele leven lang eenzaam gevoeld. Op een gegeven moment raakte ik in persoonlijke problemen. Wilde het mensen naar de zin maken. Wilde overal bij horen. Juist uit angst om afgewezen te worden. Raakte bij mezelf vandaan."

Ontdekking

Op een gegeven moment raakte ze in financiële schulden. "Ik kwam thuis te zitten, kreeg een burn-out. Dat was het moment dat ik ontdekte dat er een spirituele wereld voor je is. Die steunt en beschermt. Die me antwoord op levensvragen gaf. Dat gaf me kracht en wijsheid om verder te kunnen en al die persoonlijke problemen op te lossen. Toen dacht ik: als ik dat kan, kan iedereen dat."

Ze draagt haar inzichten nu over aan anderen. "Inderdaad, voornamelijk vrouwen, maar ook mannen zijn welkom."