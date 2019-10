Beschoten sportschool in Losser weer open

Buurtbewoners hoorden vorige week woensdagavond knallen rondom het pand. Niemand greep in, want er klonk wel vaker vuurwerkgeluid in de omgeving. Pas toen de volgende ochtend een passant kogelgaten in de ruit ontdekte, werd de politie ingeschakeld.

Er deden zich allerlei verhalen de ronde door de buurt. "De situatie rond het incident was volstrekt onduidelijk", vertelt burgemeester Kroon. "We konden niet inschatten of er kans op herhaling bestond en of medewerkers en bezoekers van het pand daardoor gevaar zouden lopen."

Kroon besloot het pand voor tenminste twee weken te sluiten. Inmiddels blijkt uit politieonderzoek dat het niet noodzakelijk is om het pand dicht te houden en dus heft Kroon de sluiting een week eerder op dan gepland.

Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond.