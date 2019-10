Veterinaire keuring Military Boekelo levert geen problemen op

De kop is eraf voor de beroemde Military Boekelo. Met de eerste veterinaire keuring achter de rug is de 49e editie van start gegaan. De inspectie leverde geen problemen op, want alle paarden die woensdagmiddag aan de driekoppige jury en veterinair arts Jan Kraaiwerden werden gepresenteerd doorstonden de controle. Donderdag staat in Boekelo de dressuur op het programma.

Na het afmelden van het paard Eclips van Tim Lips - de nummer twee van vorig jaar - bestaat het Nederlandse team nu uit Merel Blom (Ceda), Andrew Heffernan (Gideon) en Raf Kooremans (Dimitri). Tim Lips fungeert met Bayro, zijn andere viervoeter, wel als vierde man. Hij neemt geen deel aan de dressuur en de cross en is uitsluitend beschikbaar voor het springen, mocht een van de andere teamleden onverhoopt uitvallen.

Olympische format

Dit kan omdat de landenwedstrijd volgens het zogenaamde Olympische format verreden wordt, waarbij een combinatie gedurende de wedstrijd mag worden vervangen. Mocht hiervoor gekozen worden, dan levert het wel 20 extra strafpunten op. Een ander gevolg van het Olympische format is dat op de eerste dressuurdag al alle teampaarden in actie komen.

Lips en Bayro

Lips rijdt zijn toppaard Bayro niet in de gehele wedstrijd omdat dit te zwaar is voor de schimmel. Bayro liep in het voorjaar veel wedstrijden en kwam het laatste weekend van augustus succesvol in actie tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland. Nu weer een gehele wedstrijd lopen van het kaliber Boekelo is teveel van het goede.

Laatste mogelijkheid

Boekelo is als finalewedstrijd van de FEI Nations Cup uitermate belangrijk voor TeamNL. Het is de laatste mogelijkheid om een startbewijs binnen te halen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het laatste beschikbare startbewijs voor een team gaat naar het beste land in de eindstand van de FEI Nations Cup, dat zich nog niet heeft weten te plaatsen voor de Spelen. Grote concurrenten voor dit laatste team-ticket zijn Zwitserland en België. TeamNL heeft een kleine achterstand op Zwitserland en staat net voor België.

