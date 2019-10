Welk goede doel verdient extra aandacht? Laat het ons weten!

Stichting de Eethoek

Stichting de Eethoek kookt drie keer in de week voor gezinnen met een kleine beurs. Daarnaast hebben ze een eigen kledingbank, waar minderbedeelden gratis kleding kunnen uitzoeken. In vijf jaar tijd hebben ze al honderden gezinnen vooruit geholpen. Heb jij nog houdbare etenswaren in de kast of kun jij kleding missen? Kom dan in actie voor dit sympathieke initiatief!

Hart voor Tanzania

Of draag je steentje bij aan deze Overijsselse missie in Tanzania. Vrijwilligers, gepensioneerde artsen, de Overijsselse ziekenhuizen en bedrijven werken aan de oprichting van een hartkliniek in de stad Moshi, aan de voet van de Kilimanjaro. Voor zo'n kliniek is geld nodig. Draag jouw steentje bij en steun deze Overijsselse missie!

Meld jouw goede doel aan

Ken jij iemand in Overijssel die hulp nodig heeft? Bijvoorbeeld een zieke collega waarvan de verwilderde tuin wel een opknapbeurt kan gebruiken? Hebben je buren geld nodig voor een leuke dag uit met hun gehandicapte kind? Is de kinderboerderij dringend toe aan een schilderbeurt, of verzamel je speelgoed voor kinderen waar Sinterklaas geen cadeautjes kan brengen? Lekt het dak van die superbelangrijke stichting waar jij je voor inzet, en is er geen geld om het te repareren?

Vul onderstaand formulier in. Uit alle aanmeldingen worden in oktober tien acties gekozen waar we dit najaar aandacht aan gaan besteden.

