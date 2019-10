Noodkreet Enschedese hondenbezitter: "Stop het vuurwerk geknal"

"Ik zie elke dag hoe doodsangst eruit ziet", zegt Schulten. De zesjarige Charly is volgens haar een lieve, zachtaardige, getraumatiseerde asielhond die door het geknal wegschiet, in de struiken wegkruipt of in een leegstaande sloot dekking zoekt.

De angstige hond begint dan als een rietje te trillen, waarna hij dan zo hard aan de riem trekt dat hij bijna stikt. Charly wil dan maar één ding: zo snel mogelijk naar huis, waar het veilig is.

Sinds een paar weken is het elke dag raak

Jorien Schulten trekt aan de bel. "Je zult het niet geloven, maar ik wandel drie keer per dag met hem. ’s Avonds durft hij de deur niet uit, zeker een keer per dag is het raak. Als we pech hebben alle drie de keren."

Volgens Schulten is er niet alleen in haar wijk Hogeland sprake van vuurwerkoverlast, maar ook in andere delen van Enschede. "Sinds ik er op gefocust ben, hoor ik het altijd en overal. Gistermiddag nog tussen de wijken Mekkelholt en Bolhaar, waar ik mijn bedrijfsruimte heb. Harde knallen, zachte knallen."

Een knal is een knal Jorien Schulten

Ze wil dat de gemeente Enschede er meer aan doet om illegaal vuurwerk afsteken tegen te gaan. "Niet alleen voor mijn hondje, ook voor andere dieren om nog maar te zwijgen over alle mensen die betrokken waren bij de vuurwerkramp! Of zijn we dat vergeten?"

'Handhaving valt niet mee'

De gemeente Enschede zegt bij monde van woordvoerder Ton Kamp dat de handhaving erg lastig is. "Zo'n knal duurt maar even en daarna lopen ze weg alsof er niets aan de hand is. Je moet ze op heterdaad betrappen en dat valt niet mee."

Volgens de gemeentewoordvoerder wordt extra gesurveilleerd op de plekken waarvan bekend is dat daar illegaal vuurwerk wordt afgestoken. En dan nog blijft het een 'kat en muis-spelletje'. Het geknal helemaal uitbannen, lukt niet.

Oproep op social media

Jorien Schulten wil zich er - mede in het belang van haar panische hond Charly - niet bij laten zitten. Ze roept iedereen in Enschede op om het knallen achterwege te laten tot oudejaarsavond. Ook vindt ze dat scholen meer voorlichting moeten geven over de overlast van het geknal. Ze deelde haar frustratie al op social media en kreeg daar veel reacties.