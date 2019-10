Gemeente Hof van Twente heeft ondanks financiële uitdagingen toch sluitende begroting

Wethouder Scholten: "Het was dit jaar niet eenvoudig. De bijdrage van het Rijk gaat alleen maar omlaag, terwijl onze kosten steeds verder stijgen, met name voor de zorg. Er ligt nu een afgewogen voorstel waarin de zorg voor onze inwoners voorop staat en de gevolgen worden verdeeld over alle partijen. We doen wat we kunnen, maar de grens is nu wel bereikt. Het Rijk zal ons tegemoet moeten komen, zodat wij de begroting weer in evenwicht kunnen brengen en de pijnlijkste maatregelen weer kunnen verzachten."

Pakket aan bezuinigingen

Het pakket aan maatregelen bestaat onder meer uit bezuinigingen in het sociale domein en een verhoging van de OZB met met tien procent. Verder stelt het college voor om te besparen op de gemeentelijke organisatie, de openbare ruimte en overige kosten.

De gemeente geeft nu nog jaarlijks vijf miljoen euro aan subsidies uit. Het voorstel van het college van B&W is om vanaf 2022 hier 500.000 euro op te bezuinigen. Alleen instanties die jaarlijks meer dan 25.000 euro ontvangen zullen gekort worden.

Positief

Er is ook nog positief nieuws te melden. De rioolheffing gaat omlaag. Dat betekent dat de gemiddelde woonlastenstijging hierdoor beperkt blijft tot 1,5 procent.

Naast maatregelen worden er ook investeringen voorgesteld om de gemeente toekomstbestendig te maken. De investeringen richten zich op drie thema’s, in lijn met de visie "SamenDoen!" 2018-2022: Biodiversiteit, herstructurering openbare ruimte en digitalisering. Wethouder Scholten: "We moeten in deze gebieden investeren om de leefbaarheid en dienstverlening ook op langere termijn op peil te houden."

Op het randje

Wethouder Scholten is ondanks de sluitende begroting nog niet gerust. "De grens wel bereikt. We snijden al dieper dan we willen. Als we nog dieper moeten gaan, dan tasten we onze financiële gezondheid aan. Onze gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een niet-sluitende programmabegroting in te dienen. Als het Rijk niet bijspringt, dan wordt dat een heel reëel scenario", zegt Scholten.