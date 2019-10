Verdachten inbraakgolf Hasselt blijven vastzitten

De Almeerders werden deze zomer aangehouden na een klopjacht. De politie was gewaarschuwd door een verontruste Hasselter, die wakker was geworden van zijn aangeslagen hond. De bewoner had vervolgens buiten mannen gezien, die zich verdacht gedroegen.

Gips

Een van de verdachten werd gebeten door een diensthond, omdat hij ervandoor ging. Een andere werd aangehouden op een dak. Hij zegt onschuldig in voorarrest te zitten. Zijn advocaat zegt: "De politie was op zoek naar mannen in zwarte kleding. Bekijk de foto's maar, hij had hele andere kleding aan."

"Daarnaast droeg hij blauw gips, best opvallend, dat had de aangever toch ook moeten zien. Ten slotte komen de schoenen van mijn cliënt niet overeen met de gevonden schoensporen."

'Lijst wordt langer'

Op de vraag waarom de man dan op een dak zat, zegt hij zelf: "Ik had nog een straf openstaan. Toen ik agenten zag met honden, ben ik gevlucht. Ik had geen zin om opgepakt te worden."

Op dit moment worden de drie Almeerders verdacht van drie inbraken. "Maar de lijst wordt waarschijnlijk nog veel langer", zegt de officier van justitie. De digitale recherche heeft de telefoons van de verdachten uitgeplozen en zo ontdekt dat ze met veel meer inbraken in verband te brengen zijn. Voor hoeveel inbraken ze in totaal vervolgd gaan worden, blijkt bij het eindproces in januari volgend jaar.