Kopstuk Bloemenbende Henk L. over schietincident Oldenzaal: ‘Dit was een ongeluk’

Henk L. (61), voormalig kopstuk van de ooit zo beruchte Bloemenbende, is heel stellig over het schietincident deze zomer bij Oldenzaal. Van een eventuele poging tot zelfdoding, zoals de politie dat nog onderzoekt, is geen enkele sprake. Tegenover RTV Oost doet hij nu zijn verhaal: "Dit was een ongeluk."

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Hij werkt momenteel volop aan zijn revalidatie. In de kliniek Helmerzijde in Enschede. Na het schietincident kan hij nagenoeg niets meer zien. "Aan één oog ben ik blind. Heb een prothese gekregen. Met mijn andere oog heb ik nog maar heel beperkt zicht. Kan slechts vage contouren zien. Volgende maand ga ik naar een gespecialiseerde kliniek in Duitsland. In de hoop dat ze daar nog wat kunnen doen."

Bloempotten

RTV Oost berichtte gisteren dat de man, die juni dit jaar in het buitengebied tussen Oldenzaal en Deurningen zwaar gewond raakte, de 61-jarige Henk L. uit Glanerbrug is. Henk L. stond samen met oud-Markeloër Bob V. aan het hoofd van de Bloemenbende: een criminele organisatie die in de negentiger jaren grote partijen hasjiesj in bloempotten verstopte en die via de bloemenveiling in Aalsmeer naar Engeland en Ierland smokkelde. Het leverde de bloemrijke bijnaam Bloemenbende op.

'Geen aanslag'

Het rechercheteam, dat de schietpartij onderzoekt, houdt er ernstig rekening mee dat Henk L. zelf uit het leven wilde stappen. Grote onzin, laat L. in een reactie weten. "Ik zat die middag wat met een schietpen te spelen. Zo'n pennetje waar een kogeltje in zit. Een 6 mm. Dat was ook mijn geluk, want daardoor kan ik het navertellen. Maar er is dus geen sprake van dat ik zelfmoord zou willen plegen. Zoals er ook al geen enkele sprake was van een eventuele aanslag. Dat is volledig uit de lucht gegrepen. Dit was een eenzijdig ongeluk."

De kogel ging dwars door zijn hoofd en doorboorde zijn voorhoofdskwab, waardoor hij hersenletsel opliep. "Mijn toestand is nooit echt kritiek geweest, maar ik was wel zwaargewond. Ze hebben me wekenlang moeten vastbinden, omdat ik dingen zag die er geeneens waren."

Handeltje

Hij kan zich voorstellen dat het vragen oproept dat hij een schietpen - een verboden wapen - in zijn bezit had. "Ach, dat was een ding dat ik een keer cadeau had gekregen van iemand. De politie kent mijn verhaal ook. De reden dat het onderzoek nog steeds niet is afgerond, is dat ze die schietpen nog aan het onderzoeken zijn. Waarom dat ding ineens af kon gaan. Of er wellicht technische mankementen zijn. Dat gebeurt door experts van het NFI (het Nederlands Forensisch Instituut, red.). Dat onderzoek zal binnenkort wel afgerond zijn."

'Geen heilige'

Dat hij opnieuw in één adem wordt genoemd met de Bloemenbende? "Ach, ieder jaar duikt die naam wel weer op. Vorig jaar nog, omdat Bob voor de rechter moest verschijnen voor een ontnemingsvordering. Ik weet het: ik ben heus geen heilige, maar dit is iets dat alweer ruim twintig jaar achter me ligt."

Hij zal nu moeten leren leven met zijn beperking, maar maakt verre van een aangeslagen indruk. "Het gaat nu weer goed met me. Dat ik in Helmerzijde lig, is vanwege het hersenletsel. Maar ik ben helder van geest en mentaal gaat het goed. Ik hoop alleen dat ze in die Duitse kliniek wat aan mijn ene oog kunnen doen zodat ik straks weer wat meer kan zien."