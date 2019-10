Wim Gaalman krijgt brandbrief niet bezorgd bij directie spoedpost Twente

Hij had de brief al gemaild, maar wilde zeker weten dat 'ie ook gelezen werd. En dus ging Wim Gaalman van het patiënten collectief vanmiddag op pad om zijn brief persoonlijk te bezorgen. Daar zat de directie niet op te wachten.

In de brandbrief doet hij het voorstel om de beslissing over de toekomst van de spoedpost bij het ziekenhuis in Oldenzaal veertien dagen uit te stellen. Hij wil eerst van de 35 huisartsen in Noordoost-Twente weten wat zij van de plannen vinden.

Koers naar het MST

Bij de spoedpost in Hengelo kreeg hij na enige tijd wachten te horen dat de directie van de spoedpost Twente in Enschede aan het vergaderen was. En dus zette hij koers naar het MST.

Daar zag hij directeur Jacqueline Noltes van de spoedpost in de verte lopen en zij zag hem. Maar ze liet via een beveiliger van het ziekenhuis weten geen tijd voor Gaalman te hebben. Die dus even later dus weer buiten stond.

'Niet voor mezelf'

"Ik sta daar niet voor mezelf. Maar namens zeker vijftienduizend mensen die hebben getekend dat ze bezwaar maken tegen sluiting van de spoedpost. Dan vind ik het op z'n zachtst gezegd onbehoorlijk om het zo af te handelen."

Directeur Noltes laat via de mail weten dat vanavond een persbericht wordt verspreid waarin staat hoe de beslissing uitvalt.