"Mijn familie is heel bang!"; Koerden in Deventer ongerust over aanval Turkije

Aan de Deventer Rielerweg zijn veel Turkse ondernemers gevestigd. Kleine supermarkten, een slagerij, een kapper en eettentjes. Azad Khalaf is een Koerd en bestiert een winkel waar bijna alles wat je kunt eten te koop is. "Wat er nu gebeurt, is niet goed", zegt hij. "Niet voor de Koerden, voor niemand eigenlijk."

Hij heeft het over de actie van het Turkse leger om de Koerden terug te dringen uit het grensgebied van Syrië en Turkije. De Turken willen een veiligheidszone creëren uit angst voor terroristische daden van Koerdische milities. "Maar dat gaat allemaal over de PKK", zegt Hassan -'geen achternaam'- over gewelddadige Koerdische strijders. "Er zijn miljoenen goede Koerden die zonder problemen leven in Turkije. Dat wordt weleens vergeten."

En die situatie geldt ook voor Deventer, is de grote gemene deler op straat in de Rielerweg. Als de camera uitblijft, praten Turken en Koerden honderduit over de situatie in Noord-Syrië. Maar vooral ook over het samenleven in Deventer. "Koerden en Turken dat gaat prima hier, helemaal geen probleem", aldus Hassan. En Azad Khalaf: "Ik krijg Turkse en Koerdische klanten in mijn winkel. Dat is heel normaal."

Hassan is een Koerd in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Ze hopen dat de situatie in het grensgebied tussen Turkije en Syrië snel weer rustig wordt. "Want mijn zus, mijn oma en een oom wonen in dat gebied en zijn heel bang. Gisteren heb ik voor het laatst contact gehad, 's avonds werd het iets rustiger. Laten we hopen dat dit snel stopt."