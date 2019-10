Almelose familie mag van gemeente keuken niet meer gebruiken: "We hebben geen alternatief"

Een opmerkelijke zaak bij de Raad van State vandaag. De Almelose familie Quick eist het gebruik van hun privékeuken terug. Omdat de familie geen keuken in hun huis heeft, gebruiken ze de keuken van hun bedrijf in de loods naast het huis. Maar die loods heeft niet het juiste bestemmingsplan, dus moet deze van de gemeente verwijderd worden.

Omdat de familie dat niet deed, legde de gemeente Almelo een dwangsom op van 1.000 euro. "De keukenapparatuur staat nu buiten", zegt hun raadsman Middelkamp. "Om te voorkomen dat de dwangsom wordt omgezet in een boete."

"Tot nu toe is er buiten gekookt, maar dat kan niet langer", aldus een familielid.

Loods

De keuken, die de familie in de naastgelegen loods heeft gebouwd, wordt ook gebruikt als bedrijfskeuken voor hun cateringbedrijf 'Broodje bij de Brug' en twee verenigingen die in de loods zitten. Volgens de gemeente zijn de bedrijfsactiviteiten in de keuken in strijd met het geldende bestemmingsplan.



De Raad van State gaat nu in een spoedprocedure uitzoeken of het privégebruik van de keuken ook verboden is.

Dure zaak

Raadslid Harry de Olde van Vrij Almelo was ook bij de zaak aanwezig en wees op verspild gemeenschapsgeld dat door de gemeente in deze zaak is gestoken. Hij had via een WOB-procedure achterhaald dat de advocate van de gemeente voor deze zaak zeker 85.000 euro heeft gefactureerd.



Er was niemand van de gemeente aanwezig om dit te bevestigen of tegen te spreken. De Raad doet binnen twee weken uitspraak.