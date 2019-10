Overijssel hangt de vlag uit op Coming-Out-Dag

Coming-Out-Dag begint in Enschede met ontbijt (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het is bijna niet te missen: vandaag is het Coming-Out-Dag. Gemeenten, scholen en vereniging hangen de regenboogvlag uit en in Enschede werd vanochtend in het stadhuis een Regenboogontbijt gehouden waar iedereen gratis kon aansluiten.

Tientallen mensen kwamen naar de Burgerzaal om samen te eten. "Het ontbijt is belangrijke om voor de stad uit te stralen dat wij inclusief zijn en diversiteit aanmoedigen en ook willen laten zien", legt Stèphan Meijer, organisator namens de gemeente, uit. "Iedereen mag zijn wie hij of zij is en houden van wie hij wil."



De Coming-Out-dag was in eerste bedoeld als moment om uit de kast te komen. In de loop der jaren is de betekenis veranderd. "Het is uitgegroeid tot dag waarop er aandacht aan wordt besteed. En dat doen wij dus ook."



Na het ontbijt wordt in Enschede de regenboogvlag gehesen. In veel andere gemeenten is dat eerder vanochtend al gedaan.