OM wil Zwolse vader jarenlang opsluiten voor ernstig misbruiken dochter

De misbruikzaak komt aan het licht als de dochter in maart 2017 in paniek haar oude basisschool in Kampen komt binnenrennen. "Hij gaat me vermoorden", roept de 13-jarige. "Bel de politie!"

Leraren beschrijven later aan de politie hoe ze meisje aantreffen. "Haar hele houding straalde angst en schrik uit", aldus een van hen. "Ze kwam zonder schoenen, struikelend en spierwit binnengerend", omschrijft een andere leraar. Als de leraren zich ontfermen over het huilende meisje, zegt ze dat haar vader haar met zijn riem sloeg en dat hij haar al sinds haar vijfde misbruikt.

Niet lang daarna meldt haar stiefzus zich bij de politie. Ook zij vertelt dat de 37-jarige haar misbruikt heeft. Dat begon in 2003, toen ze negen jaar oud was. Ze meldde dit in 2013 al bij de politie, maar deed toen geen aangifte.

Mishandeling met riem

Tijdens verhoren ontkent de verdachte dat hij beide meisjes dwong tot het plegen van vergaande seksuele handelingen. Ook ontkent hij de mishandelingen met een riem en zegt letterlijk tegen politiemensen dat hij geen riem heeft. Deze bewering bleek niet te kloppen: bij zijn fouillering had hij een riem in zijn broek.

Ook tegenover de rechtbank ontkent hij dat hij haar met een riem sloeg. "Een keer een tik over de handen", zegt hij. Dit zou hij gedaan hebben toen hij het meisje achter de computer aantrof terwijl ze in haar ondergoed chatte met volwassen mannen. "Ik wilde haar niet slaan, maar ze was de hele tijd aan het lachen. Dat deed me wel pijn", aldus de vader tegen de Zwolse rechters.

Een geïsoleerd leven

Uit het dossier blijkt dat de dochter voor haar vlucht een a-typisch tienerleven leidde. Niet alleen had ze maar weinig vrienden en contacten met leeftijdsgenoten, ook was ze niet actief op sociale media. Politiemensen verbaasden zich over het gebrek aan contacten op haar telefoon, eigenlijk alleen maar met haar vader.

Ze vonden op de telefoon wel een app die al haar bewegingen en online gedragingen volgde. Twee vriendinnen vertelden de politie dat ze kort voor haar vlucht de vriendschap verbrak. Op aanwijzing van haar vader, die vertelde dat het 'zo was afgesproken'. Alles wijst erop dat de vader het leven van zijn dochter wilde controleren, vatte de officier van justitie het samen.



Volgens de officier van justitie staat het voor honderd procent vast dat de 37-jarige vader de beide meisje misbruikte. Dat gebeurde niet alleen op de verschillende adressen waar de man met de meisjes woonde in Zwolle en Kampen, maar ook in de Dominicaanse Republiek.

Een deskundige op het gebied van verklaringen in zedenzaken onderzocht de vele verklaringen die beide meisjes aflegden. De conclusie is helder: de verhalen van beide meisjes zijn 'in aanzienlijke mate betrouwbaar te achten.'



Verklaring van slachtoffer

Beide meisjes volgden de rechtszaak via een videoverbinding vanuit een andere rechtszaal in het gebouw, ze konden het niet aan om de hele zaak bij de verdachte in de zaal te zitten. Toch legde de dochter een verklaring af. "Ik hoop dat je de langst mogelijke straf opgelegd krijgt zodat je ervan kan leren", zei ze terwijl ze hem recht in de ogen aankeek.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.