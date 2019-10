Naam melder illegale kap online: gemeente Raalte in de fout met privacy-gevoelige informatie

De inwoner die melding van de kap maakte, stond met naam genoemd in een brief van een gemeenteraadslid. In die brief werden vragen aan het college van B en W gesteld over de afhandeling van de melding.



'Zorgvuldig met mijn gegevens omgaan'

"Dit is niet leuk natuurlijk," vertelt de betreffende inwoner. "Dat hadden ze niet moeten doen. Als ik een dergelijke melding maak, vind ik dat ze zorgvuldig met mijn gegevens om moeten gaan."



"Ik ga een belletje plegen naar de gemeente om te vragen om uitleg."



'Dit is heel slordig'

De brief is afkomstig van een gemeenteraadslid van de partij Lokaal Alternatief. De fractievoorzitter van de partij trekt bij het horen van het nieuws meteen het boetekleed aan. "Dit is heel slordig. Dat had niet gemoeten", zegt Egbert den Daas namens de partij.



De brief werd op de website van de gemeente gezet door een medewerker. Voordat de brief online werd gezet, had de medewerker de naam uit de brief moeten verwijderen. "Het zou fijn zijn geweest als we hier door de medewerker op geattendeerd waren", aldus Den Daas.



Melding datalek

Inmiddels is de brief op de website van de gemeente aangepast. De naam van de melder van de kap is er uit gehaald. Ook heeft de gemeente melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek.



RTV Oost ontdekte eerder dit jaar ook al dat er privacy-gevoelige informatie op de website van de gemeente stond. Toen stond een brief over een gevaarlijke hond in Raalte enige tijd online, inclusief een proces-verbaal van de politie.

Toen was het juist Egbert den Daas die tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen stelde over hoe dit kon gebeuren.